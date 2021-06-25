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Белоснежная улыбка без лишних усилий
Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Белоснежная улыбка без лишних усилий
Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах
Белоснежная улыбка без лишних усилий
Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Белоснежная улыбка без лишних усилий
Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах
Электрическая зубная щетка, специальная серия
Итого:
Пусть ваша улыбка будет ярче с передовой технологией Sonicare. Щетинки полируют поверхность зубов, удаляя до 100 % больше потемнений с поверхности эмали по сравнению с обычной зубной щеткой всего за 3 дня*.
Чистящая насадка C3 Premium Plaque Control создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах***
Щетки DiamondClean 9000 имеют градиентную расцветку, чтобы чистка зубов была не только эффективной, но и стильной. Компактный футляр для путешествий имеет схожую цветовую гамму и позволит брать щетку с собой в любые поездки.
Благодаря звуковой технологии эффективные выметающие движения — 62 000 в минуту — создают пузырьки, которые устраняют налет между зубами и вдоль линии десен. До 10 раз более эффективное удаление налета по сравнению с обычной ручной зубной щеткой.
Выбирайте из 4 режимов чистки: Clean (Чистка) для ежедневной тщательной чистки, White+ (Осветление+) для белоснежной улыбки, Gum Health (Здоровье десен) для эффективной и бережной чистки десен или Deep Clean+ (Глубокая чистка+) для эффективной тщательной чистки. Три уровня интенсивности — от низкой до высокой — помогут как эффективнее удалять налет, так и бережно воздействовать щеткой на десны.
DiamondClean 9000 регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу.
Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку C3 Premium Plaque Control. Технология DiamondClean 9000 BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом Clean (Чистка) для эффективного отбеливания ваших зубов.
DiamondClean 9000 дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.
Дизайн и отделка
Подключения
Мощность
Технические характеристики
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Технология интеллектуального датчика
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