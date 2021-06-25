Белоснежная улыбка без лишних усилий

Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах