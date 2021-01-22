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    • Исключительный уход и персонализация Исключительный уход и персонализация Исключительный уход и персонализация

      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Мощная зубная щетка с SenseIQ

      HX9992/02

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы
      1 награда

      Исключительный уход и персонализация

      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технологией SenseIQ — это наша самая современная зубная щетка. В ней наша проверенная звуковая технология дополняется интеллектуальными функциями распознавания и адаптируется для оптимального ухода за полостью рта.

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      Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 Мощная зубная щетка с SenseIQ

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      DiamondClean Prestige 9900
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      DiamondClean Prestige 9900

      Мощная зубная щетка с SenseIQ

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      Исключительный уход и персонализация

      с SenseIQ

      • Наша самая совершенная зубная щетка
      • SenseIQ чувствует и адаптируется
      • Чистящая насадка "Все в одном"
      • Приложение Sonicare с функциями ИИ
      Адаптирует интенсивность в режиме реального времени

      Адаптирует интенсивность в режиме реального времени

      Очень многие из нас надавливают на щетку слишком сильно во время чистки. Именно поэтому наша зубная щетка автоматически регулирует интенсивность при чрезмерном давлении. А с бесплатным приложением Philips Sonicare вы сможете получать индивидуальные рекомендации и советы для достижения оптимальных результатов чистки.

      Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода

      Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода

      Оцените идеальную чистку с чистящей насадкой "Все в одном" A3 Premium. Это наша лучшая насадка — ее щетинки расположены под углом и удаляют до 20 раз больше налета даже в труднодоступных участках*. Треугольные кончики устраняют до 100 % больше потемнений всего за два дня***. А большая длина щетинок позволит вам сделать десны до 15 раз более здоровыми всего за две недели**. Все это без необходимости переключаться между чистящими насадками. Знаете ли вы, что чистящие насадки становятся менее эффективными после 3 месяцев использования? Наша функция BrushSync™ напомнит вам о необходимости замены.

      Стильный и компактный

      Стильный и компактный

      Зубная щетка Sonicare DiamondClean 9900 Prestige — это современные технологии в стильной и компактной оболочке. Эта модель на 18 мм короче, чем DiamondClean, и изготовлена из премиальных материалов, что обеспечивает стильный внешний вид и приятные тактильные ощущения.

      Персональные рекомендации в приложении Philips Sonicare

      Персональные рекомендации в приложении Philips Sonicare

      Приложение Philips Sonicare использует искусственный интеллект и работает в полной гармонии с зубной щеткой. Оцените функцию рекомендаций в режиме реального времени и отслеживайте технику движения и показатели давления, охвата, длительности и частотности чистки. Смотрите отчеты за последний день, неделю, месяц или год. Получайте индивидуальные рекомендации и советы для оптимальной чистки зубов. А функция автоматической синхронизации обеспечит перенос данных в приложение, даже если вы чистите зубы, не запуская приложение во время процедуры.

      Премиальный дорожный футляр с зарядкой через USB для чистки в поездках

      Премиальный дорожный футляр с зарядкой через USB для чистки в поездках

      Этот элегантный и компактный дорожный футляр поместится в любой сумке и позволит с удобством чистить зубы даже в поездках. Его корпус покрыт мягкой кожей, изготовленной согласно веганским стандартам. А встроенный разъем USB-C и кабель зарядки USB помогут без труда заряжать зубную щетку, не извлекая ее из футляра.

      Информация о сеансе чистки в режиме реального времени

      Информация о сеансе чистки в режиме реального времени

      Возможно, вы не замечаете, как начинаете слишком сильно надавливать на щетку или скрести ей по поверхности зубов, но ваша щетка точно заметит это. Световое кольцо на ручке обратит ваше внимание на чрезмерное давление на щетку.

      Звуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

      Звуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

      Удаляйте налет с помощью звуковой технологии — это наш стандарт эффективной и бережной чистки. Щетинки совершают до 62 000 плавных движений за сеанс, что позволит чистить даже труднодоступные места для максимальной чистоты и здоровья зубной полости.

      Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится

      Технология SenseIQ чувствует, адаптируется и заботится

      Во время чистки зубов технология SenseIQ отслеживает уровень давления, движения, охват и другие показатели до 100 раз в секунду, после чего адаптирует скорость насадки, если вы надавливаете слишком сильно. Умная технология SenseIQ обеспечивает стабильную чистку в разных режимах, чтобы вы могли со временем оценить оптимальные результаты работы со щеткой.

      Определяет стиль чистки

      Определяет стиль чистки

      Во время чистки зубов щетка Philips Sonicare 9900 Prestige с помощью датчиков отслеживает уровень давления, движение щетки и охват до 100 раз в секунду. Датчики также следят за тем, насколько часто вы чистите зубы и как долго длится один сеанс чистки.

      Интуитивная защита зубов и десен

      Интуитивная защита зубов и десен

      Philips Sonicare Diamond Clean Prestige 9900 создана специально для вас. Современные технологии помогают без труда справляться с любыми трудностями при ее использовании. А результат говорит сам за себя.

      Лаконичная подставка и станция для простой зарядки

      Когда придет время зарядить зубную щетку, просто поместите ее на зарядную станцию. Прекрасное, стильное и функциональное решение.

      • Обновление продукта

        Период поддержки
        Philips будет предоставлять необходимые обновления безопасности до 31 декабря 2026 года.

      • Подключения

        Беспроводная технология Bluetooth®
        Обучающее приложение

      • Питание

        Источник питания
        110—220 В

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        2+ недели****
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Темно-синий

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Совместимость

        Совместимость с ОС Android
        Android 8.0 или выше
        Совместимость с ОС iOS
        iPhone с iOS 13.0 или выше

      • Удобство использования

        Индикатор батареи
        Световой индикатор
        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        • Стильный и компактный
        • Простое сенсорное управление
        Дорожный футляр
        • Элегантный и компактный футляр для зарядки
        • Кожа, изготовленная по веганским стандартам
        BrushSync: напоминания о замене
        • В качестве напоминания загорается значок
        • для наилучших результатов

      • В комплекте

        Насадки
        A3 Premium All-in-One, 1 шт.
        Ручка
        DiamondClean Prestige 9900, 1 шт.
        Премиальный зарядный футляр USB
        1
        База для зарядки
        1
        Кабель USB
        1

      • Качество чистки

        Высокое качество
        Удаляет до 20 раз больше налета*
        Скорость
        62 000 выметающих движений в минуту
        Польза для здоровья
        Состояние десен до 15 раз лучше**
        Эффект осветления
        До 100 % меньше потемнений***
        Таймер
        BrushPacer и SmarTimer
        Оценка силы нажатия
        • Световое кольцо загорается фиолетовым светом
        • Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
        Отчет о чрезмерном давлении
        • Световое кольцо загорается янтарным светом
        • Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
        • Можно включить/отключить в приложении

      • Поддержка ПО

        Обновления ПО
        Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

      • Технология SenseIQ

        Датчик давления
        Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
        Датчик положения
        • Данные об охвате
        • для каждого сеанса чистки
        Датчик чрезмерных движений
        Помогает совершать меньше чистящих движений
        3D-карта полости рта
        Отмечает пропущенные области
        Адаптируемая интенсивность
        • Регулирует уровень интенсивности
        • при чрезмерном давлении
        Искусственный интеллект
        Распознает и синхронизирует

      • Приложение Sonicare с ИИ

        Советы в режиме реального времени
        • Персональные рекомендации
        • Отчет за день/неделю/месяц/год
        Пользовательские режимы
        • Clean (Чистка)
        • White+ (Осветление+)
        • Здоровье десен
        • Deep Clean (Глубокая чистка)
        • Sensitive (Деликатная чистка)

      Badge-D2C

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      • по сравнению с обычной зубной щеткой
      • * по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель
      • ** лабораторное тестирование по сравнению с обычной зубной щеткой
      • *** при применении дважды в день в течение двух минут в стандартном режиме

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