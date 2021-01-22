Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
HX9992/02
Исключительный уход и персонализация
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технологией SenseIQ — это наша самая современная зубная щетка. В ней наша проверенная звуковая технология дополняется интеллектуальными функциями распознавания и адаптируется для оптимального ухода за полостью рта.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощная зубная щетка с SenseIQ
итого
recurring payment
Очень многие из нас надавливают на щетку слишком сильно во время чистки. Именно поэтому наша зубная щетка автоматически регулирует интенсивность при чрезмерном давлении. А с бесплатным приложением Philips Sonicare вы сможете получать индивидуальные рекомендации и советы для достижения оптимальных результатов чистки.
Оцените идеальную чистку с чистящей насадкой "Все в одном" A3 Premium. Это наша лучшая насадка — ее щетинки расположены под углом и удаляют до 20 раз больше налета даже в труднодоступных участках*. Треугольные кончики устраняют до 100 % больше потемнений всего за два дня***. А большая длина щетинок позволит вам сделать десны до 15 раз более здоровыми всего за две недели**. Все это без необходимости переключаться между чистящими насадками. Знаете ли вы, что чистящие насадки становятся менее эффективными после 3 месяцев использования? Наша функция BrushSync™ напомнит вам о необходимости замены.
Зубная щетка Sonicare DiamondClean 9900 Prestige — это современные технологии в стильной и компактной оболочке. Эта модель на 18 мм короче, чем DiamondClean, и изготовлена из премиальных материалов, что обеспечивает стильный внешний вид и приятные тактильные ощущения.
Приложение Philips Sonicare использует искусственный интеллект и работает в полной гармонии с зубной щеткой. Оцените функцию рекомендаций в режиме реального времени и отслеживайте технику движения и показатели давления, охвата, длительности и частотности чистки. Смотрите отчеты за последний день, неделю, месяц или год. Получайте индивидуальные рекомендации и советы для оптимальной чистки зубов. А функция автоматической синхронизации обеспечит перенос данных в приложение, даже если вы чистите зубы, не запуская приложение во время процедуры.
Этот элегантный и компактный дорожный футляр поместится в любой сумке и позволит с удобством чистить зубы даже в поездках. Его корпус покрыт мягкой кожей, изготовленной согласно веганским стандартам. А встроенный разъем USB-C и кабель зарядки USB помогут без труда заряжать зубную щетку, не извлекая ее из футляра.
Возможно, вы не замечаете, как начинаете слишком сильно надавливать на щетку или скрести ей по поверхности зубов, но ваша щетка точно заметит это. Световое кольцо на ручке обратит ваше внимание на чрезмерное давление на щетку.
Удаляйте налет с помощью звуковой технологии — это наш стандарт эффективной и бережной чистки. Щетинки совершают до 62 000 плавных движений за сеанс, что позволит чистить даже труднодоступные места для максимальной чистоты и здоровья зубной полости.
Во время чистки зубов технология SenseIQ отслеживает уровень давления, движения, охват и другие показатели до 100 раз в секунду, после чего адаптирует скорость насадки, если вы надавливаете слишком сильно. Умная технология SenseIQ обеспечивает стабильную чистку в разных режимах, чтобы вы могли со временем оценить оптимальные результаты работы со щеткой.
Во время чистки зубов щетка Philips Sonicare 9900 Prestige с помощью датчиков отслеживает уровень давления, движение щетки и охват до 100 раз в секунду. Датчики также следят за тем, насколько часто вы чистите зубы и как долго длится один сеанс чистки.
Philips Sonicare Diamond Clean Prestige 9900 создана специально для вас. Современные технологии помогают без труда справляться с любыми трудностями при ее использовании. А результат говорит сам за себя.
Когда придет время зарядить зубную щетку, просто поместите ее на зарядную станцию. Прекрасное, стильное и функциональное решение.
Обновление продукта
Подключения
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Поддержка ПО
Технология SenseIQ
Приложение Sonicare с ИИ
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.