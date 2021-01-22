Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода

Оцените идеальную чистку с чистящей насадкой "Все в одном" A3 Premium. Это наша лучшая насадка — ее щетинки расположены под углом и удаляют до 20 раз больше налета даже в труднодоступных участках*. Треугольные кончики устраняют до 100 % больше потемнений всего за два дня***. А большая длина щетинок позволит вам сделать десны до 15 раз более здоровыми всего за две недели**. Все это без необходимости переключаться между чистящими насадками. Знаете ли вы, что чистящие насадки становятся менее эффективными после 3 месяцев использования? Наша функция BrushSync™ напомнит вам о необходимости замены.