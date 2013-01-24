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    Philips Fidelio

    полноразмерные наушники с оголовьем

    L1/00
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
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      Philips Fidelio полноразмерные наушники с оголовьем

      L1/00
      Общая оценка / 5

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      Наушники Fidelio L1 — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio полноразмерные наушники с оголовьем

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      Наушники Fidelio L1 — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      Наушники Fidelio L1 — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio полноразмерные наушники с оголовьем

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      Наушники Fidelio L1 — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

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        полноразмерные наушники с оголовьем

        Итого:

        Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

        • Fidelio
        • Черный
        Излучатели высокой четкости с неодимовым магнитом

        Излучатели высокой четкости с неодимовым магнитом

        Неодимовые излучатели реагируют на все колебания звука. Конструкция с прорезью в центре усиливает звучание средних и низких частот и вырабатывает акустическую энергию, обеспечивающую более полное и при этом контролируемое звучание басов и чистый среднечастотный диапазон. Излучатели оснащены легкой звуковой катушкой, обеспечивающей быстрый отклик системы в соответствии с темпом музыки и звук высокой четкости.

        Специально разработанные алюминиевые чашки наушников для акустической точности

        Специально разработанные алюминиевые чашки наушников для акустической точности

        Алюминиевые чашки наушников выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Они крепятся на слой специальной пластмассы, чтобы обеспечить более высокую стабильность. В результате происходит максимальное снижение вибрации для обеспечения четкого звучания.

        Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука

        Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука

        Расположенный под углом излучатель соответствует естественному наклону ушной раковины и направляет звук непосредственно в слуховой канал. Это способствует меньшему окрашиванию звука, чем в случаях, когда звук отражается от наружного уха, а также обеспечивает более реалистичный акустический эффект и дополнительный комфорт.

        Вспененные амбушюры для эргономичной посадки

        Вспененные амбушюры для эргономичной посадки

        Каждый используемый для Fidelio L1 материал тщательно подобран для комфорта при продолжительном прослушивании. Роскошные амбушюры из пеноматериала обеспечивают эргономичную посадку. Пеноматериал не только идеально соответствует форме уха, но и обеспечивает изоляцию, которая сохраняет низкие частоты и уменьшает внешние шумы.

        Полуоткрытый акустический дизайн для естественного звучания

        Полуоткрытый акустический дизайн для естественного звучания

        Полуоткрытый дизайн наушников обеспечивает сбалансированное, кристально чистое звучание и насыщенные басы, а уровень шумоизоляции при этом соответствует полностью закрытой задней стенке. Конструкция включает тонкотканный акустический материал на решетках наушников для обеспечения шумоизоляции, минимальных потерь звука и сокращения окружающего шума.

        Пульт ДУ для iPhone, микрофон, адаптер 6,3 мм и чехол

        Пульт ДУ для iPhone, микрофон, адаптер 6,3 мм и чехол

        Пульт ДУ для iPhone, микрофон, адаптер 6,3 мм и чехол.

        Тщательно протестированные преобразователи для сбалансированного звука

        Инженеры-акустики тестируют и тщательно отбирают каждый преобразователь, подбирая пары для стереозвучания наилучшего качества

        Прекрасная шумоизоляция и объемное звучание

        Прекрасная шумоизоляция при сохранении объемного звучания

        Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей

        Наши инженеры-акустики разработали Fidelio L1 с учетом малейших нюансов, влияющих на восприятие звука слушателями, например на то, как ухо отражает звук и резонирует в ответ. Также мы провели обширное исследование, позволяющее определить предпочитаемые слушателями характеристики реалистичного и сбалансированного звучания. В результате были созданы эти наушники, которые воспроизводят звук с качеством, максимально приближенным к оригинальному, и настроены в соответствии с современными стилями записи музыки.

        Кабель из бескислородной меди с тканевой подкладкой для высокого качества сигнала

        Кабель из бескислородной меди для высококачественной передачи сигнала

        Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу

        Конструкция премиум-класса: алюминий, натуральная кожа и ткань

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          12—25 000  Гц
          Сопротивление
          26 Ом
          Чувствительность
          105  дБ
          Максимальная входная мощность
          200  мВт
          Искажения
          КНИ < 0,1 %
          Диаметр излучателя
          40 мм

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Бескислородный кабель (1,1 м)

        • Аксессуары

          Изготовлено для встроенного в кабель ПДУ для Apple
          Да
          Аудиокабель 3,5 мм
          Да
          Чехол для хранения
          Да
          Сетевая вилка
          3,5 – 6,3 мм

        • Размеры упаковки

          высота
          25  см
          высота
          9,8  (дюймы)
          ширина
          19,5  см
          ширина
          7,7  (дюймы)
          Глубина
          10,2  см
          Глубина
          4,0  (дюймы)
          Вес нетто
          0,364  кг
          Вес нетто
          0,802  фунта
          Вес брутто
          0,927  кг
          Вес брутто
          2,044  фунта
          Вес упаковки
          0,563  кг
          Вес упаковки
          1,241  фунта
          EAN
          69 23410 71156 1
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Длина
          21,9  см
          Длина
          8,6  (дюймы)
          ширина
          20,4  см
          ширина
          8,0  (дюймы)
          высота
          27  см
          высота
          10,6  (дюймы)
          Вес нетто
          0,728  кг
          Вес нетто
          1,605  фунта
          Вес брутто
          2,056  кг
          Вес брутто
          4,533  фунта
          Вес упаковки
          1,328  кг
          Вес упаковки
          2,928  фунта
          GTIN
          1 69 23410 71156 8
          Количество потребительских упаковок
          2

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod classic 120 ГБ
          • iPod classic 160 ГБ
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod shuffle 3-го поколения
          • iPod shuffle 4-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          • iPad
          • iPad 2

        • Габариты изделия

          Глубина
          3,1  (дюймы)
          Глубина
          8  см
          высота
          20,2  см
          высота
          8,0  (дюймы)
          Вес
          0,2716  кг
          Вес
          0,599  фунта
          ширина
          6,8  (дюймы)
          ширина
          17,2  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • мягкий чехол
        • Встроенный ПДУ для iPhone

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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