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    Микрофон для совещаний

    LFH9172/00
    Общая оценка / 5
    • Слова на вес золота Слова на вес золота Слова на вес золота
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      Микрофон для совещаний

      LFH9172/00
      Общая оценка / 5

      Слова на вес золота

      Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Микрофон для совещаний

      Слова на вес золота

      Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.

      Слова на вес золота

      Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Микрофон для совещаний

      Слова на вес золота

      Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.

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        Микрофон для совещаний

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Слова на вес золота

        Простейший способ провести успешные переговоры!

        Прием звука на 360 градусов для оптимальной записи

        Прием звука на 360 градусов для оптимальной записи

        Прием звука в диапазоне 360 градусов позволяет радикально улучшить качество записи.

        Инновационные микрофоны для конференций для наилучшего качества записи

        Инновационные микрофоны для конференций для наилучшего качества записи

        В инновационной конструкции с граничным слоем в прилагаемых микрофонах для конференций используется звуковое давление стола для обеспечения отличного качества записи и приема звука на 360 градусов.

        Встроенный отсек для кабеля и регулировки его длины

        Встроенный отсек для кабеля и регулировки его длины

        Инновационный микрофон для совещаний имеет встроенный отсек для кабеля и позволяет регулировать его длину, чтобы стол для переговоров оставался чистым и опрятным.

        Расширение возможностей для увеличения расстояния записи

        Расширение возможностей для увеличения расстояния записи

        Вы сможете с легкостью увеличить диапазон записи своего диктофона для совещаний Pocket Memo, подключив к нему до шести микрофонов в конференц-зале.

        Быстрая и простая настройка для беспрепятственной установки

        Быстрая и простая настройка микрофона для совещаний обеспечивает беспрепятственную установку.

        Стойка для микрофона не требуется

        Микрофон Philips для конференций не требует стойки для его установки и поэтому удобен в применении. Революционная технология в простом исполнении.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Аудиоразъем (для каскадного соединения)
          3,5 мм
          Длина кабеля
          2 м / 6,5 футов
          Муфта
          3,5 мм

        • Звук

          Диапазон частот
          30–18 000  Гц
          Сопротивление
          приблиз. 2,2 кОм при 1 кГц
          Чувствительность
          -38 дБВ
          Тип
          электретный конденсаторный микрофон
          Дизайн
          микрофон с граничным слоем
          Фантомное напряжение питания
          1,5–5 В / 0,5 мА

        • Эко-характеристики

          Соответствие 2002/95/EC (RoHS)
          Да
          Припой в изделии не содержит свинца
          Да

        • Аксессуары

          Кабель адаптера (с 3,5 на 2,5 мм)
          Да
          Сетевая вилка (аналог)
          Да
          руководство пользователя
          Да

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          блестящий темно-серый

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