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Слова на вес золота
Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слова на вес золота
Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.
Слова на вес золота
Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слова на вес золота
Микрофон для совещаний Philips превосходно дополняет диктофон. Он обеспечивает великолепное качество звука, а также невероятно прост в использовании. Революционная технология в простом исполнении.
Микрофон для совещаний
Цена магазина Philips
Итого:
Прием звука в диапазоне 360 градусов позволяет радикально улучшить качество записи.
В инновационной конструкции с граничным слоем в прилагаемых микрофонах для конференций используется звуковое давление стола для обеспечения отличного качества записи и приема звука на 360 градусов.
Инновационный микрофон для совещаний имеет встроенный отсек для кабеля и позволяет регулировать его длину, чтобы стол для переговоров оставался чистым и опрятным.
Вы сможете с легкостью увеличить диапазон записи своего диктофона для совещаний Pocket Memo, подключив к нему до шести микрофонов в конференц-зале.
Быстрая и простая настройка микрофона для совещаний обеспечивает беспрепятственную установку.
Микрофон Philips для конференций не требует стойки для его установки и поэтому удобен в применении. Революционная технология в простом исполнении.
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