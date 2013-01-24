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LED Inspection lamps

Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH30

LPL10UVX1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH30

    LPL10UVX1

    Качественный свет для качественной работы

    Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    LED Inspection lamps Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH30

    Качественный свет для качественной работы

    Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    LED Inspection lamps Фонарь с аккумулятором и док-станцией RCH30

    Качественный свет для качественной работы

    Улучшенный светодиодный фонарь Philips с аккумулятором и док-станцией готов к любым рабочим задачам. Высокомощные светодиоды Philips Luxeon излучают яркий свет в любых условиях. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Беспроводной профессиональный фонарь с УФ-детектором

      • Высокомощные светодиоды LUXEON®
      • 220 лм, УФ-детектор утечек
      • Док-станция для быстрой зарядки
      • Высочайшая прочность: IK09 и IP66
      Широкий угол светового луча: до 70°

      Широкий угол светового луча: до 70°

      Широкий угол светового луча (70°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

      Высокая ударопрочность: IK09

      Высокая ударопрочность: IK09

      Прочный корпус рассчитан на использование в особо сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK09.

      Водо- и пыленепроницаемость: IP66

      Водо- и пыленепроницаемость: IP66

      Водонепроницаемый светодиодный фонарь, соответствующий стандарту IP66.

      Легкое обнаружение утечек в системах кондиционирования

      Легкое обнаружение утечек в системах кондиционирования

      Этот профессиональный светодиодный фонарь не только излучает мощный свет, но и оснащен детектором утечки УФ-А. Благодаря этому вы легко найдете утечку в системах кондиционирования без дополнительных инструментов — просто добавьте в систему жидкость для поиска утечек.

      Высокомощные светодиоды LUXEON® обеспечивают световой поток до 120 люмен

      Высокомощные светодиоды LUXEON®, излучающие белый свет 120 люмен, гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        35  см
        Ширина
        28  см
        Высота
        45  см
        Вес брутто
        1,95  кг
        GTIN
        1 87 27900 38942 2

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL10UVX1
        Код для заказа
        38942531

      • Электрические характеристики

        Время зарядки батареи
        4  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 4 часов
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        2,5  Вт

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        70  градусов
        Цветовая температура
        6500  K
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Интенсивность света (форсированный режим)
        400 люкс на расстоянии 0,5 м
        Световая отдача
        220  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        5810  г
        Высота
        45  см
        Длина
        35  см
        Ширина
        28  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900389425
        EAN3
        8727900389432

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        5,7  см
        Длина
        25  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        660  г
        Ширина
        5,6  см
        Вес (без элементов питания)
        400  г

      • Описание продукта

        Крючок
        Универсальное крепление-крюк
        Класс ударопрочности (IK)
        IK09
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP66
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Прочная резина и поликарбонат
        Количество светодиодов
        8
        Использовать при температуре
        От - 10 до 50  °C
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH

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