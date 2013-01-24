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LED Inspection lamps

Компактный фонарь Penlight Professional

LPL19B1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Компактный фонарь Penlight Professional

    LPL19B1

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Качественные светодиоды, удобная компактная конструкция и защита от воды и пыли (IP54). Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Компактный фонарь Penlight Professional

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Качественные светодиоды, удобная компактная конструкция и защита от воды и пыли (IP54). Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Качественные светодиоды, удобная компактная конструкция и защита от воды и пыли (IP54). Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Компактный фонарь Penlight Professional

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Penlight от Philips — идеальное решение для быстрого профессионального осмотра. Качественные светодиоды, удобная компактная конструкция и защита от воды и пыли (IP54). Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Портативный профессиональный инспекционный фонарь

      • Высококачественные светодиоды (6 шт.)
      • 130 лм и фокусированный луч 20 лм
      • 11 ч автономной работы, 3 батареи AAA
      • Водо- и пыленепроницаемость: IP54
      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

      Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Направленный свет: 20 лм

      Направленный луч света позволяет рассмотреть даже самые мелкие детали. Благодаря ультратонкому корпусу фонарь можно установить в самых узких местах для оптимального освещения с помощью мощных светодиодов.

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

      Качественный светодиодный свет: до 130 люмен

      Наша компания является лидером на международном рынке автомобильного освещения, и мы обладаем многолетним опытом и ноу-хау в этой области. Светодиодные инспекционные фонари Philips оснащены качественными светодиодами, отличаются превосходными техническими характеристиками и не искажают цвета. С ними ваша работа станет проще.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Технические характеристики

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        26  см
        Ширина
        13  см
        Высота
        11,1  см
        Вес брутто
        0,6  кг
        GTIN
        1 87 27900 38820 3

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL19B1
        Код для заказа
        38819031

      • Электрические характеристики

        Время работы от аккумулятора
        До 11 часов
        Тип элемента питания
        3 элемента питания Philips типа AAA
        Источник питания
        Элемент питания
        напряжение
        4,5  В
        мощность в ваттах
        1,3  Вт

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        35—44  градусов
        Цветовая температура
        До 6000  K
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Световая отдача
        130  лм
        Световой поток (точечный луч)
        20  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        640  г
        Высота
        11  см
        Длина
        25,8  см
        Ширина
        15,1  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900388190
        EAN3
        8727900388206

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        3,1  см
        Длина
        17,2  см
        Вес (с элементами питания)
        70  г
        Ширина
        1,8  см
        Вес (без элементов питания)
        38  г
        Размер
        Компактный

      • Описание продукта

        Крючок
        Стандартное крепление
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        нет
        Количество светодиодов
        7
        Использовать при температуре
        от 0 до 40  °C
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        Фонарь Penlight

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