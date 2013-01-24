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LED Inspection lamps

Запасной модуль MDLS

LPL27SPAREX1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Запасной модуль MDLS

    LPL27SPAREX1

    Качественный свет для качественной работы

    Отдельно стоящий прочный модуль с разнонаправленным светом обеспечивает оптимальную видимость без теней. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Запасной модуль MDLS

    Качественный свет для качественной работы

    Отдельно стоящий прочный модуль с разнонаправленным светом обеспечивает оптимальную видимость без теней. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Отдельно стоящий прочный модуль с разнонаправленным светом обеспечивает оптимальную видимость без теней. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Запасной модуль MDLS

    Качественный свет для качественной работы

    Отдельно стоящий прочный модуль с разнонаправленным светом обеспечивает оптимальную видимость без теней. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Профессиональная система освещения "всё в одном"

      • Высококачественный светодиод
      • 250 лм (форсированный), 120 лм (Eco)
      • Запасной перезаряжаемый модуль — 1шт.
      • Яркий цветовой дизайн
      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

      Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

      Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.

      Аккумулятор LifeP04, который быстро заряжается и экономит энергию

      Аккумулятор LifeP04, который быстро заряжается и экономит энергию

      Аккумулятор LifeP04 быстро заряжается и экономит энергию. Поскольку модули заряжаются быстро, как только один из них будет заряжен и готов к работе, вы сразу можете им воспользоваться.

      Вращающийся на 300° держатель и мощный магнит

      Вращающийся на 300° держатель и мощный магнит

      Вращающийся на 300° держатель и мощный магнит позволяют избавиться от теней на рабочем месте, обеспечивая безопасность и эффективность работы.

      Надежный фиксирующийся крюк

      Надежный фиксирующийся крюк

      Благодаря надежному фиксирующемуся крюку вы сможете закрепить модуль на любой поверхности, освобождая руки для работы.

      Изделие легко найти благодаря новому цветовому решению

      Изделие легко найти благодаря новому цветовому решению

      Теперь ваша лампа не потеряется, ведь ее гораздо легче заметить благодаря обновленному цветовому решению.

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.

      Световой поток одного модуля: до 250 люмен

      Световой поток одного модуля в системе MDLS составляет 120 (250) люмен в стандартном (форсированном) режиме. В стандартном (форсированном) режиме время работы составляет 6 (3) ч.

      Качественный светодиодный свет: до 350 люмен

      Мощный светодиод разработан для того, чтобы обеспечить повышенную световую отдачу и плотный световой поток для направленного и интенсивного освещения.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL27SPAREX1
        Код для заказа
        39212833

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1800  мА-ч
        Время зарядки батареи
        2  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 6 часов
        Тип элемента питания
        Литиевая
        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        напряжение
        100—240  В
        мощность в ваттах
        3,7  Вт

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6000  K
        Срок службы светодиода
        До 10 000  часов
        Световая отдача
        250  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        740  г
        Высота
        11,3  см
        Длина
        18,6  см
        Ширина
        7,8  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900392128
        EAN3
        8727900392135

      • Информация об упакованном продукте

        Диаметр
        6,5  см
        Высота
        8,7  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        2
        Вес (с элементами питания)
        220  г
        Размер
        Стандартная лампа

      • Описание продукта

        Крючок
        Надежный фиксирующийся крюк
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Корпус из алюминия
        Количество светодиодов
        1
        Использовать при температуре
        от -20 до 60  °C
        Ориентационное освещение
        Держатель вращается на 300°
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        MDLS

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