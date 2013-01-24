Качественный свет для качественной работы
Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах
Корпус инспекционного фонаря отличается не только ударопрочностью, но и устойчивостью к воде, химическим реагентам и растворителям.
"Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает угол светового луча 90° и освещает широкое пространство, чтобы вы могли легко провести быстрый профессиональный осмотр".
Вы недовольны качеством направленного света? Теперь эти волнения останутся в стороне: усовершенствованная световая указка Penlight Premium Gen2 излучает мощный фокусированный луч света 120 люмен, позволяя рассмотреть даже самые мелкие детали. Ультратонкий корпус Philips Penlight Gen2 обеспечивает удобное освещение даже самых узких пространств, а мощный светодиод гарантирует оптимальный уровень освещенности.
Не упустите возможность! Компактный и эффективный инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает невероятно высокий световой поток 145 люмен благодаря высококачественным белым светодиодам. Это компактное устройство поможет вам рассмотреть даже самые мелкие детали.
Philips Penlight Premium Gen2 соответствует стандарту IP54. Ультратонкий корпус инспекционного фонаря является водо- и пыленепроницаемым, поэтому вы сможете использовать его в любых условиях — как в мастерской, так и на улице.
Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 — единственное компактное устройство, оснащенное аккумулятором для быстрой зарядки. Фонарь заряжается в течение 2 часов и работает в автономном режиме до 6 часов. Ежедневная быстрая подзарядка обеспечивает эффективную работу надежного инспекционного фонаря Philips Penlight Premium Gen2.
Благодаря поворотному крюку 80° с магнитом инспекционный фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы вам было удобнее работать.
"Теперь ваше устройство не потеряется, ведь его гораздо легче заметить благодаря обновленному цветовому решению. Самый лучший инспекционный фонарь всегда будет у вас под рукой!"
Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 оснащен мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света для освещения мельчайших деталей. Яркий свет равномерно распределяется по помещению, гарантируя прекрасный обзор и освещая каждую деталь с высокой точностью. Светодиоды излучают приятный для глаз, естественный белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе и сокращает нагрузку на глаза.
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