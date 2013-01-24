Качественный свет для качественной работы

Инспекционный фонарь Philips Penlight Premium Gen2 обеспечивает высокий световой поток вне зависимости от способа использования — как в качестве инспекционной лампы, так и в качестве световой указки. Новый дизайн алюминиевого корпуса и устойчивость к воздействию химических реагентов, а также водонепроницаемость и защита от загрязнений — все это в одном компактном универсальном устройстве! Узнать обо всех преимуществах