Качественный свет для качественной работы
Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Ударопрочность по стандарту IK07
Фонарь RCH21 оснащен усовершенствованным аккумулятором. Он прослужит 5 раз дольше, чем обычные аккумуляторы: 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300 циклов. Аккумулятор будет работать так же долго, как и сам светодиодный инспекционный фонарь!
Вы больше не потеряете фонарь, ведь он оснащен инновационной функцией сигнального индикатора. Красный светодиод горит, когда изделие находится в режиме ожидания, и не расходует заряд аккумулятора.
Фонарь Philips RCH21 оснащен уникальным модулем, который поворачивается на 90° и обеспечивает равномерное освещение на 360°.
Регулируемый выдвижной крючок (360°) позволяет повесить фонарь RCH21 в любом удобном месте. Благодаря прочному магнитному креплению фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы освободить руки.
Мощные светодиоды обеспечивают световой поток 240 лм в форсированном режиме и 120 лм — в режиме Eco. Вы сможете разглядеть даже мельчайшие детали!
Аккумулятор обеспечивает долгое время работы (6 часов) в режиме Eco и заряжается в течение всего 1,5 часов. Этот светодиодный инспекционный фонарь станет вашим незаменимым помощником на весь рабочий день.
Инспекционный светодиодный фонарь RCH21 защищен от воздействия воды, пыли и растворителей и соответствует стандарту IP54.
Широкий угол светового луча (90°) обеспечивает достаточный уровень освещенности в больших помещениях.
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