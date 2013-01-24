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LED Professional Work Light

Фонарь RCH21S с аккумулятором и док-станцией

LPL47X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Professional Work Light Фонарь RCH21S с аккумулятором и док-станцией

    LPL47X1

    Качественный свет для качественной работы

    Улучшенный светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором обеспечивает нужный яркий естественный свет. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 300 и 120 люмен. Новый литиевый аккумулятор служит до 5 раз дольше, чем стандартные аккумуляторы. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Фонарь RCH21S с аккумулятором и док-станцией

    Качественный свет для качественной работы

    Улучшенный светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором обеспечивает нужный яркий естественный свет. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 300 и 120 люмен. Новый литиевый аккумулятор служит до 5 раз дольше, чем стандартные аккумуляторы. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Улучшенный светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором обеспечивает нужный яркий естественный свет. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 300 и 120 люмен. Новый литиевый аккумулятор служит до 5 раз дольше, чем стандартные аккумуляторы. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Фонарь RCH21S с аккумулятором и док-станцией

    Качественный свет для качественной работы

    Улучшенный светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором обеспечивает нужный яркий естественный свет. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 300 и 120 люмен. Новый литиевый аккумулятор служит до 5 раз дольше, чем стандартные аккумуляторы. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Надежный рабочий фонарь с аккумулятором и док-станцией

      • Высококачественный светодиодный фонарь
      • Два режима: 300 лм и 120 лм
      • Ударопрочный корпус
      • Новый литиевый долговечный аккумулятор

      Рассмотрите все детали благодаря широкому углу светового луча — 90°

      Фонарь Philips RCH21S обеспечивает широкий угол светового луча (90°), который освещает всю рабочую поверхность. Луч белого света создает оптимальный уровень освещенности там, где вам это нужно, поэтому вы сможете рассмотреть все детали в процессе работы.

      Высокая ударопрочность: отсутствие повреждений, даже при падении с высоты 1,5 м

      Когда вы сосредоточены на работе, то можете случайно уронить и сломать инспекционный фонарь. Даже соблюдая осторожность, вы не застрахованы от поломок, ведь вокруг вас работают другие люди. С фонарем Philips RCH21S, который имеет прочный корпус, вам не нужно беспокоиться об этом. Мы проверили все 6 сторон устройства на ударопрочность, сбросив его с высоты 1,5 метров (примерно уровень плеч) 36 раз. Большинство стандартных фонарей сломалось бы при таком частом падении с этой высоты.

      Высококачественные светодиоды обеспечивают яркий световой поток до 300 люмен

      Фонарь Philips RCH21S оснащен высококачественными светодиодами и двумя режимами мощности. Форсированный режим обеспечивает мощный световой поток 300 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать фонарь в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (120 люмен) вы сможете пользоваться высококачественным ярким освещением на протяжении почти 6 часов.

      Победите темноту с помощью яркого естественного света

      Фонарь Philips RCH21S с аккумулятором оснащен высококачественными светодиодами и излучает яркий белый свет, обеспечивающий оптимальное освещение в процессе работы. Широкий луч яркого света позволит вам работать с отличной видимостью, а естественный свет 6000 К снизит нагрузку на глаза.

      Резиновое покрытие корпуса для высокой ударопрочности по стандарту IK08

      Прочный корпус с дополнительным резиновым покрытием фонаря Philips RCH21S соответствует международному стандарту ударопрочности IK08 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент.

      Магнит и универсальный крючок позволяют освободить руки

      Благодаря регулируемому выдвижному крюку, который крепится под разными углами, фонарь можно повесить в любом месте. Сильный магнит в задней части устройства позволяет зафиксировать его на металлической поверхности и освободить руки для комфортной работы.

      До 6 часов удобной беспроводной работы

      Фонарь RCH21S оснащен новым литиевым аккумулятором с долгим сроком службы, который обеспечивает 1500 циклов зарядки. Такой срок службы в 5 раз выше, чем у стандартных литиевых аккумуляторов, которыми оснащены большинство инспекционных фонарей на рынке. Вам необходимо свободно перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Просто отключите фонарь Philips RCH21S от док-станции. Новый аккумулятор обеспечивает 6 часов непрерывной автономной работы в режиме Eco и до 3,5 часов в стандартном режиме.

      Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

      Фонарь Philips RCH21S крайне устойчив к воздействию большинства химических реагентов и растворителей. Он создан с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской.

      Защита от брызг и пыли по стандарту IP65

      Philips RCH21S соответствует международному стандарту IP65 по защите от брызг и пыли. Этот фонарь, созданный в жестких условиях производства с использованием нескольких изоляционных процессов, не допускает попадания воды и пыли.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL47X1
        Код для заказа
        39841031

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1800  мА-ч
        Источник питания
        • Элемент питания
        • Литий-железо-фосфатный аккумулятор 14500X3
        мощность в ваттах
        3  Вт
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 3,5 часов
        напряжение
        3,2  В
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 6 часов
        Тип элемента питания
        Литий-железо-фосфатный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Перезаряжаемый
        Тип вилки питания
        Зарядная станция
        Время зарядки батареи
        Менее 2 ч

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        90  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Световая отдача
        300  лм
        Интенсивность света (режим boost)
        500 люкс на расстоянии 0,5 м
        Интенсивность света (режим Eco)
        200 люкс на расстоянии 0,5 м
        Срок службы светодиода
        До 10 000 часов
        Световой поток (режим Eco)
        120 люмен
        Световая отдача
        СЛАЙДЕР

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        2838  г
        Высота
        31,2  см
        Длина
        23,6  см
        Ширина
        18,1  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900398410
        EAN3
        8727900398427

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        7,7  см
        Длина
        21  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        1
        Вес (с элементами питания)
        210,5  г
        Вес (с кабелем)
        210,5  г
        Ширина
        9,3  см
        Размер
        • Компактный
        • Стандартная лампа
        Длина кабеля
        100 см

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвижной крюк на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK08
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP65
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Прочная резина и поликарбонат
        Количество светодиодов
        6
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH
        УФ-детектор утечки
        нет
        Свободные руки
        Крючок
        Использовать при температуре
        от 0 °C до 40 °C

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь с аккумулятором
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

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