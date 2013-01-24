Качественный свет для качественной работы
Улучшенный светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором обеспечивает нужный яркий естественный свет. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 300 и 120 люмен. Новый литиевый аккумулятор служит до 5 раз дольше, чем стандартные аккумуляторы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Улучшенный светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором обеспечивает нужный яркий естественный свет. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 300 и 120 люмен. Новый литиевый аккумулятор служит до 5 раз дольше, чем стандартные аккумуляторы. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Улучшенный светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором обеспечивает нужный яркий естественный свет. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 300 и 120 люмен. Новый литиевый аккумулятор служит до 5 раз дольше, чем стандартные аккумуляторы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Улучшенный светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором обеспечивает нужный яркий естественный свет. Высококачественные светодиоды обладают двумя режимами мощности: 300 и 120 люмен. Новый литиевый аккумулятор служит до 5 раз дольше, чем стандартные аккумуляторы. Узнать обо всех преимуществах
Фонарь Philips RCH21S обеспечивает широкий угол светового луча (90°), который освещает всю рабочую поверхность. Луч белого света создает оптимальный уровень освещенности там, где вам это нужно, поэтому вы сможете рассмотреть все детали в процессе работы.
Когда вы сосредоточены на работе, то можете случайно уронить и сломать инспекционный фонарь. Даже соблюдая осторожность, вы не застрахованы от поломок, ведь вокруг вас работают другие люди. С фонарем Philips RCH21S, который имеет прочный корпус, вам не нужно беспокоиться об этом. Мы проверили все 6 сторон устройства на ударопрочность, сбросив его с высоты 1,5 метров (примерно уровень плеч) 36 раз. Большинство стандартных фонарей сломалось бы при таком частом падении с этой высоты.
Фонарь Philips RCH21S оснащен высококачественными светодиодами и двумя режимами мощности. Форсированный режим обеспечивает мощный световой поток 300 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать фонарь в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (120 люмен) вы сможете пользоваться высококачественным ярким освещением на протяжении почти 6 часов.
Фонарь Philips RCH21S с аккумулятором оснащен высококачественными светодиодами и излучает яркий белый свет, обеспечивающий оптимальное освещение в процессе работы. Широкий луч яркого света позволит вам работать с отличной видимостью, а естественный свет 6000 К снизит нагрузку на глаза.
Прочный корпус с дополнительным резиновым покрытием фонаря Philips RCH21S соответствует международному стандарту ударопрочности IK08 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент.
Благодаря регулируемому выдвижному крюку, который крепится под разными углами, фонарь можно повесить в любом месте. Сильный магнит в задней части устройства позволяет зафиксировать его на металлической поверхности и освободить руки для комфортной работы.
Фонарь RCH21S оснащен новым литиевым аккумулятором с долгим сроком службы, который обеспечивает 1500 циклов зарядки. Такой срок службы в 5 раз выше, чем у стандартных литиевых аккумуляторов, которыми оснащены большинство инспекционных фонарей на рынке. Вам необходимо свободно перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Просто отключите фонарь Philips RCH21S от док-станции. Новый аккумулятор обеспечивает 6 часов непрерывной автономной работы в режиме Eco и до 3,5 часов в стандартном режиме.
Фонарь Philips RCH21S крайне устойчив к воздействию большинства химических реагентов и растворителей. Он создан с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской.
Philips RCH21S соответствует международному стандарту IP65 по защите от брызг и пыли. Этот фонарь, созданный в жестких условиях производства с использованием нескольких изоляционных процессов, не допускает попадания воды и пыли.
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