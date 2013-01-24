Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером
Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером
Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером
Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером
Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Philips RCH5S с высококачественными светодиодами обеспечивает яркое освещение и оснащен диммером. Режим Boost позволяет увеличить яркость широкого светового луча до 300 лм, поэтому вам будет видна каждая деталь. Для длительного непрерывного использования и экономии заряда аккумулятора можно снизить яркость до 30 лм: тогда фонарь будет работать до 12 часов подряд. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.
Для разных задач требуется разная яркость света. Прожектор Philips RCH5S с интеллектуальным диммером позволяет легко отрегулировать яркость с 300 лм до 30 лм при изменении окружающего освещения, для снижения нагрузки на глаза или даже для экономии заряда аккумулятора. В чем основное преимущество диммера? Он запоминает последнюю настройку яркости, поэтому после перерыва в работе вам не придется снова настраивать прожектор.
RCH5S оснащен мощной акцентной лампой, которая помогает освещать труднодоступные места. Белый свет яркостью до 120 лм позволит видеть каждую деталь во время работы.
Philips RCH5S обеспечивает световой луч с углом 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей зоны. Яркий свет равномерно распределяется по большой площади для комфортной работы.
Светодиодный инспекционный фонарь RCH5S оснащен усовершенствованным аккумулятором. В режиме «Эко» аккумулятор обеспечивает до 12 часов работы, что значительно дольше, чем у аналогичных моделей на рынке. Полная зарядка занимает не более 2,5 часов, так что фонарь легко снова приготовить к работе.
Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на передней стороне корпуса Philips RCH5S имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.
Корпус фонарь для мастерских Philips RCH5S прорезинен для удобства использования и надежного сцепления с ладонью. Впрочем, полностью защитить фонарь от падения невозможно, поэтому этот фонарь обладает классом ударопрочности IK09 (в 5 раз эффективнее класса IK07 у аналогичных моделей). В ходе испытаний на защиту от повреждений фонарь 25 раз роняли на все 6 поверхностей с высоты 1,5 м (приблизительно уровень плеч). RCH5S выдержал все испытания.
Инспекционный фонарь Philips RCH5S можно использовать в самых разных целях в помещениях и на улице, поскольку он обладает классом защиты от влаги IP68. Он будет работать, даже если на него пролить жидкость или уронить его в воду. Большинство аналогичных моделей для мастерских обладают уровнем защиты IP54, который соответствует защите лишь от несильных водяных струй, например от дождя.
В комплект Philips RCH5S входит удобная зарядная станция для эффективной зарядки аккумулятора (быстрее, чем по большинству протоколов USB), совместимая и с моделью фонаря RCH25. Иными словами, для экономии места в мастерской одну станцию можно использовать для зарядки нескольких фонарей.
Уникальный компактный дизайн карманного светодиодного инспекционного фонаря RCH5S позволяет использовать его для самых разных задач.
Благодаря возможности поворота основания на 180° можно легко отрегулировать направление светового луча.
Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, но благодаря надежному встроенному магниту сзади основания фонаря можно легко закрепить прибор на любой металлической поверхности неподалеку. Ну а возможность поворота на 180° обеспечивает максимальное удобство во время работы.
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