Высококачественные светодиоды с яркостью до 300 лм

Philips RCH5S с высококачественными светодиодами обеспечивает яркое освещение и оснащен диммером. Режим Boost позволяет увеличить яркость широкого светового луча до 300 лм, поэтому вам будет видна каждая деталь. Для длительного непрерывного использования и экономии заряда аккумулятора можно снизить яркость до 30 лм: тогда фонарь будет работать до 12 часов подряд. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.