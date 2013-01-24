Качественный свет для качественной работы
Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Philips RCH10S обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.
Philips RCH10S имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 100 люмен. В режиме Boost устройство меньше времени работает от аккумулятора, но светит с яркостью 200 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.
Фонарь Philips RCH10S обеспечивает широкий световой луч 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей области перед вами.
В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips RCH105 защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.
Беспроводной LED-фонарь Philips RCH10S создан с учетом постоянной готовности к работе. Он оснащен энергоемким литий-ионным аккумулятором, что позволяет полностью заряжать Philips RCH10S всего за 3 часа, обеспечивая максимально эффективное использование устройства. Работайте до 6 часов в режиме Eco и до 3 часов в режиме Boost. Поворотная крышка делает процесс зарядки Philips RCH10S гораздо проще.
Источник света для эффективной работы свободными руками. Наш фонарь Philips RCH10S поставляется с мощным магнитом в нижней части и поворотным крюком 360°, обеспечивающими удобное крепление для эффективной работы.
Информация для заказа
Электрические характеристики
Световые характеристики
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
Описание продукта
Особенности изделия