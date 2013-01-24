Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором
Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 K и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором
Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 K и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам. Узнать обо всех преимуществах
Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором
Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 K и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором
Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 K и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам. Узнать обо всех преимуществах
Philips PEN20S обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.
Philips PEN20S имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 100 люмен. В режиме Boost устройство меньше времени работает от аккумулятора, но светит с яркостью 200 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.
Фонарь Philips PEN20S обеспечивает универсальный световой луч 80°, который идеально подходит для освещения рабочей области перед вами. Для быстрого осмотра доступен режим направленного луча яркостью 100 люмен. Вместе эти функции обеспечивают полную видимость во время работы.
В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips PEN20S защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.
Фонарь Philips PEN20S оснащен современным аккумулятором. В режиме Eco вам в течение 4 часов непрерывного использования будет доступен яркий световой луч яркостью 100 лм (такое же время работы в режиме направленного луча 100 лм). В режиме Boost вам в течение 2 часов непрерывного использования будет доступен яркий световой луч яркостью 200 лм. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 2 часа при использовании интерфейса microUSB. Кабель USB входит в комплект поставки, а устройство совместимо с большинством зарядных устройств USB, доступных на рынке.
Благодаря встроенному поворотному креплению 80° вы можете легко подвесить Philips PEN20S в любом месте во время работы. А если вы осматриваете мотор автомобиля, вы можете с помощью магнита PEN20S разместить фонарь в нужном месте и работать обеими руками при полной видимости рабочей области.
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