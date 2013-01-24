Выбирайте режим Eco 100 лм или режим Boost высокой яркости 200 лм

Philips PEN20S имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 100 люмен. В режиме Boost устройство меньше времени работает от аккумулятора, но светит с яркостью 200 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.