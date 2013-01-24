Качественный свет для качественной работы
Лампа Philips CBH52 для работы под капотом поддерживает проводной и беспроводной режим работы и предлагает пользователям 3 уровня освещения со светоотдачей до 1200 лм, а также ширину светового луча 120°, поворотный модуль освещения 360° и телескопическое крепление длиной до 2,08 метра. Универсальная и адаптируемая лампа для диагностики автомобилей и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Лампа Philips CBH52 для работы под капотом поддерживает проводной и беспроводной режим работы и предлагает пользователям 3 уровня освещения со светоотдачей до 1200 лм, а также ширину светового луча 120°, поворотный модуль освещения 360° и телескопическое крепление длиной до 2,08 метра. Универсальная и адаптируемая лампа для диагностики автомобилей и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Лампа Philips CBH52 для работы под капотом поддерживает проводной и беспроводной режим работы и предлагает пользователям 3 уровня освещения со светоотдачей до 1200 лм, а также ширину светового луча 120°, поворотный модуль освещения 360° и телескопическое крепление длиной до 2,08 метра. Универсальная и адаптируемая лампа для диагностики автомобилей и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Лампа Philips CBH52 для работы под капотом поддерживает проводной и беспроводной режим работы и предлагает пользователям 3 уровня освещения со светоотдачей до 1200 лм, а также ширину светового луча 120°, поворотный модуль освещения 360° и телескопическое крепление длиной до 2,08 метра. Универсальная и адаптируемая лампа для диагностики автомобилей и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах
Гибридная профессиональная лампа Philips CBH52 для работы под капотом оснащена 32 мощными светодиодами Lumileds LUXEON, которые обеспечивают яркий широкий луч белого света в любых условиях. Это световое решение создано для эффективной работы, а свет температурой 6000 К снижает нагрузку на глаза.
В лампе Philips CBH52 предусмотрены три удобных режима мощности. Режим Boost обеспечивает мощность до 1200 люмен, чтобы вы могли замечать даже мельчайшие неисправности. Сбалансированный режим яркостью 900 люмен позволяет видеть все необходимое и с комфортом работать на протяжении нескольких часов. А для длительного использования лампы или работы в беспроводном режиме используется режим Eco. Сниженная светоотдача 500 люмен позволяет работать с достаточно ярким светом высокого качества на протяжении целых 5 часов.
Лампа Philips CBH52 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые можно выдвигать в обе стороны и поворачивать на 360°. Крюки с широким зевом покрытые мягкой резиной легко крепятся к капоту автомобиля без риска поцарапать окраску.
Благодаря уникальному дизайну Philips CBH52 модуль освещения можно передвигать вдоль крепления для подсветки нужной области. При перемещении модуля не требуется менять угол направления лампы.
Лампа для работы под капотом Philips CBH52 оснащена креплением, которое выдвигается с 1,1 до 2,08 метра, что позволяет использовать ее в любом месте: под капотом, под крышей или под дверцей багажника автомобиля, микроавтобуса или грузовика — это максимально универсальное световое решение.
Сверхширокий угол освещения лампы Philips CBH52 в 120° улучшает обзор. Широкий световой луч равномерно распределен по зоне освещения, что обеспечивает оптимальный общий обзор и детальную подсветку.
На случай длительного использования лампа Philips CBH52 оснащена длинным и прочным 5-метровым кабелем (100–240 В) для обеспечения постоянного освещения во время работы. Как и сама лампа, кабель рассчитан на сложные условия эксплуатации в мастерской и воздействие таких химических веществ как углеводороды.
Необходимо перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Просто отсоедините кабель от лампы Philips CBH52. Аккумулятор с увеличенным ресурсом обеспечивает до 9 часов непрерывной беспроводной работы в режиме Eco (500 люмен).
Прочный алюминиевый корпус Philips CBH52 соответствует международному классу защиты от механических воздействий IK07 и рассчитан на эксплуатацию в экстремальных условиях. Ведь даже самые аккуратные работники иногда роняют инструменты.
Отслеживайте текущий заряд аккумулятора. На Philips CBH52 доступен индикатор заряда аккумулятора, который позволяет оценить время работы лампы до полной разрядки. Отсутствие энергии больше не застанет вас врасплох! На индикаторе также отображается время, необходимое для полной зарядки.
Philips CBH52 соответствует международному классу брызго- и пылезащиты IP54. Эта лампа, изготовленная с соблюдением строгих производственных стандартов с несколькими этапами герметизации, защищена от брызг воды и проникновения пыли.
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