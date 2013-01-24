Три режима освещения

В лампе Philips CBH52 предусмотрены три удобных режима мощности. Режим Boost обеспечивает мощность до 1200 люмен, чтобы вы могли замечать даже мельчайшие неисправности. Сбалансированный режим яркостью 900 люмен позволяет видеть все необходимое и с комфортом работать на протяжении нескольких часов. А для длительного использования лампы или работы в беспроводном режиме используется режим Eco. Сниженная светоотдача 500 люмен позволяет работать с достаточно ярким светом высокого качества на протяжении целых 5 часов.