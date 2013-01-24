Качественный свет для качественной работы
Легкий аккумуляторный налобный фонарь Philips HL22M обеспечит яркое белое освещение нужной области. Этот универсальный и удобный инструмент имеет регулировку мощности, два предустановленных режима — 150 и 300 люмен — а также функцию вспышки и датчик движения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Легкий аккумуляторный налобный фонарь Philips HL22M обеспечит яркое белое освещение нужной области. Этот универсальный и удобный инструмент имеет регулировку мощности, два предустановленных режима — 150 и 300 люмен — а также функцию вспышки и датчик движения. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Легкий аккумуляторный налобный фонарь Philips HL22M обеспечит яркое белое освещение нужной области. Этот универсальный и удобный инструмент имеет регулировку мощности, два предустановленных режима — 150 и 300 люмен — а также функцию вспышки и датчик движения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Легкий аккумуляторный налобный фонарь Philips HL22M обеспечит яркое белое освещение нужной области. Этот универсальный и удобный инструмент имеет регулировку мощности, два предустановленных режима — 150 и 300 люмен — а также функцию вспышки и датчик движения. Узнать обо всех преимуществах
Philips HL22M обеспечивает мощный белый свет с углом освещения 110°. Он способен освещать объекты на расстоянии до 70 метров благодаря светоотдаче до 300 люмен в режиме Boost. Световая температура 6500 К делает свет более комфортным и снижает нагрузку на глаза при продолжительной работе.
С помощью бокового регулятора можно точно регулировать светоотдачу в диапазоне от 50 до 300 люмен. Эта уникальная функция Philips HL22M обеспечивает максимально точное освещение, в каких бы условиях вы ни работали.
Нужная интенсивность света устанавливается поворотом бокового регулятора или включением одного из двух предустановленных режимов. Нажмите кнопку "M" один раз для включения сбалансированного режима со световым потоком 150 люмен. Нажмите кнопку дважды, чтобы включить режим Boost в 300 люмен. Третье нажатие активирует встроенную функцию вспышки.
Налобный фонарь Philips HL22M оснащен датчиком движения, который позволяет управлять освещением с помощью движений рукой перед датчиком. Чтобы переключиться в этот режим, включите фонарь, а затем нажмите и удерживайте кнопку датчика движения, пока не загорится синий индикатор в верхнем левом углу фонаря. Теперь фонарем можно управлять, не прикасаясь к нему.
Налобный фонарь Philips HL22M оснащен поворотным на 45° модулем освещения, позволяющим точно направлять свет в нужную зону.
Полная зарядка налобного фонаря Philips HL22M занимает менее трех часов. Фонарь можно использовать непрерывно весь день, так как заряда аккумулятора хватает на 3–12 часов. Рекомендуется заряжать фонарь ночью, чтобы обеспечить его эффективную работу на следующий день.
Налобный фонарь Philips HL22M можно заряжать с помощью кабеля microUSB (входит в комплект поставки).
Фонарь Philips HL22M оснащен нескользящим эластичным оголовьем, которое обеспечивает комфортную посадку фонаря. Оголовье легко регулируется и поставляется с насадками разного цвета, которые помогают владельцам найти свой фонарь, если используется сразу несколько налобных фонарей.
Мы оснастили фонарь Philips HL22M резиновым покрытием для удобного хвата и повышения прочности. Налобный фонарь Philips HL22M соответствует степени защиты от механических воздействий IK07 и способен выдержать самые сложные условия эксплуатации.
Philips HL22M соответствует международному классу брызго- и пылезащиты IP67. Этот налобный фонарь, изготовленный с соблюдением строгих производственных стандартов с несколькими этапами герметизации, защищен от брызг воды и проникновения пыли.
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