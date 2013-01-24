Режим с датчиком движения

Налобный фонарь Philips HL22M оснащен датчиком движения, который позволяет управлять освещением с помощью движений рукой перед датчиком. Чтобы переключиться в этот режим, включите фонарь, а затем нажмите и удерживайте кнопку датчика движения, пока не загорится синий индикатор в верхнем левом углу фонаря. Теперь фонарем можно управлять, не прикасаясь к нему.