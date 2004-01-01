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К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.
После настройки беспроводного домашнего монитора InSight в локальной сети вы сможете просматривать потоковое видеоизображение на iPhone или iPad в любое время из любой точки планеты, подключившись через беспроводную сеть, сеть Edge или 3G. Теперь вы можете смотреть видео где угодно удобным для вас способом.
Беспроводной домашний монитор Philips InSight — это современная система видеомониторинга, которая позволяет через приложение видеть и слышать, что происходит у вас дома, из любой точки мира. Специальное приложение InSight можно совершенно бесплатно загрузить на портале App Store непосредственно на iPhone или iPad.
Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор InSight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.
Выполнив простой процесс установки, вы сможете установить сопряжение между беспроводным домашним монитором InSight и iPhone или iPad. Чтобы активировать приложение InSight, расположите изображение QR-кода напротив объектива монитора. Когда зеленый индикатор начинает непрерывно гореть, монитор готов к работе.
Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора InSight уже после его установки.
Когда камера фиксирует движение или шум, на iPhone/iPad автоматически отправляются уведомления.
Беспроводной домашний монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук с мониторов, которые можно разместить в любом уголке дома.
С помощью одного приложения можно просматривать до 16 беспроводных мониторов Philips InSight. Вы можете установить необходимое количество мониторов в любом удобном месте.
Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.
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