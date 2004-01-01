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    M130/10

    M130/10
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      M130/10

      M130/10

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      M130/10

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      M130/10

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        Магнитное основание для удобной регулировки и выбора точки обзора

        Беспроводной домашний монитор Philips InSight оснащен магнитным основанием, которое надежно удерживает монитор, позволяя поворачивать и размещать его под любым углом.

        Мгновенный обзор через iPhone или iPad

        После настройки беспроводного домашнего монитора InSight в локальной сети вы сможете просматривать потоковое видеоизображение на iPhone или iPad в любое время из любой точки планеты, подключившись через беспроводную сеть, сеть Edge или 3G. Теперь вы можете смотреть видео где угодно удобным для вас способом.

        Приложение для iPhone/iPad для удобства использования

        Беспроводной домашний монитор Philips InSight — это современная система видеомониторинга, которая позволяет через приложение видеть и слышать, что происходит у вас дома, из любой точки мира. Специальное приложение InSight можно совершенно бесплатно загрузить на портале App Store непосредственно на iPhone или iPad.

        Встроенный датчик шума и движения

        Невозможно предсказать, что произойдет. Беспроводной домашний монитор InSight постоянно следит за ситуацией в доме при помощи настраиваемого датчика шума и движения. Каждый раз при обнаружении шума или движения вы будете получать уведомления.

        Простая и быстрая установка при помощи QR-кода

        Выполнив простой процесс установки, вы сможете установить сопряжение между беспроводным домашним монитором InSight и iPhone или iPad. Чтобы активировать приложение InSight, расположите изображение QR-кода напротив объектива монитора. Когда зеленый индикатор начинает непрерывно гореть, монитор готов к работе.

        Дополнительное настенное крепление для оптимального расположения

        Беспроводной домашний монитор In.Sight поставляется в комплекте с настенным кронштейном, который можно без труда прикрепить к стене или потолку. Благодаря вращающемуся основанию вы можете менять положение беспроводного монитора InSight уже после его установки.

        Отправка уведомлений на телефон при обнаружении движения/шума

        Когда камера фиксирует движение или шум, на iPhone/iPad автоматически отправляются уведомления.

        Благодаря поддержке Wi-Fi устройство можно разместить в любом месте в доме

        Беспроводной домашний монитор In.Sight поддерживает Wi-Fi и через домашнюю беспроводную сеть передает видеоизображение и звук с мониторов, которые можно разместить в любом уголке дома.

        Возможность просмотра 16 мониторов в одном приложении на iPhone/iPad

        С помощью одного приложения можно просматривать до 16 беспроводных мониторов Philips InSight. Вы можете установить необходимое количество мониторов в любом удобном месте.

        Прямое шифрованное подключение к сети для надежной передачи данных

        Мощная технология шифрования, используемая в беспроводном домашнем мониторе Philips In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования.

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