Мгновенный обзор через iPhone или iPad

После настройки беспроводного домашнего монитора InSight в локальной сети вы сможете просматривать потоковое видеоизображение на iPhone или iPad в любое время из любой точки планеты, подключившись через беспроводную сеть, сеть Edge или 3G. Теперь вы можете смотреть видео где угодно удобным для вас способом.