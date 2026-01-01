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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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Больше не доступен

FidelioНаушники с микрофоном

M1MKIIBO/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
Черный с оранжевыми элементами
Черный с оранжевыми элементами

Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках.

Посмотреть все преимущества

Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

  • Звук высокого разрешения

  • Накладные

  • Уникальные подушечки из пеноматериала

  • Компактно складываются

Двухслойные чашки наушников для точности звучания

Двухслойные чашки наушников Philips Fidelio M1MKII специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1MKII станут идеальным спутником на долгие годы.

Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания

Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

Встроенные кнопки управления и микрофон позволяют переключаться между прослушиванием музыки и вызовами

Технические характеристики

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