Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились

Куда бы вы ни отправились, с Fidelio M2BT в вашем распоряжении будет звук высокой четкости и широкие возможности подключения по Bluetooth® — как дома, так и в дороге. Технология NFC обеспечивает беспроводное сопряжение одним касанием, а удобные элементы управления позволяют без труда переключаться между режимами музыки и вызовов.