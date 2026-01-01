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Больше не доступен
M2BTBK/00
Четкий звук и беспроводное соединение, где бы вы ни находились
Куда бы вы ни отправились, с Fidelio M2BT в вашем распоряжении будет звук высокой четкости и широкие возможности подключения по Bluetooth® — как дома, так и в дороге. Технология NFC обеспечивает беспроводное сопряжение одним касанием, а удобные элементы управления позволяют без труда переключаться между режимами музыки и вызовов.
Звук высокого разрешения
Накладные
Уникальные подушечки из пеноматериала
NFC
Модель Fidelio M2BT изготовлена из тщательно отобранных материалов, что обеспечивает комфорт при длительном прослушивании и превосходное качество звука. Дышащие амбушюры из пеноматериала с памятью формы распределяют давление и рассеивают тепло, благодаря чему наушники Fidelio M1 невероятно приятно носить.
Наушники M2BT оснащены двумя микрофонами: один предназначен для передачи голоса, а другой — для измерения уровня окружающих шумов и автоматической настройки звука для оптимального качества связи.
В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.
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