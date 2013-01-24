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Уникальные возможности подключения
Простота и элегантность исполнения — вот отличительные черты Philips LINEA, благодаря которым это устройство займет достойное место в любом современном интерьере. Продуманная конструкция и выразительные очертания, не устаревающие со временем, позволяют назвать LINEA истинным произведением искусства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальные возможности подключения
Простота и элегантность исполнения — вот отличительные черты Philips LINEA, благодаря которым это устройство займет достойное место в любом современном интерьере. Продуманная конструкция и выразительные очертания, не устаревающие со временем, позволяют назвать LINEA истинным произведением искусства. Узнать обо всех преимуществах
Уникальные возможности подключения
Простота и элегантность исполнения — вот отличительные черты Philips LINEA, благодаря которым это устройство займет достойное место в любом современном интерьере. Продуманная конструкция и выразительные очертания, не устаревающие со временем, позволяют назвать LINEA истинным произведением искусства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уникальные возможности подключения
Простота и элегантность исполнения — вот отличительные черты Philips LINEA, благодаря которым это устройство займет достойное место в любом современном интерьере. Продуманная конструкция и выразительные очертания, не устаревающие со временем, позволяют назвать LINEA истинным произведением искусства. Узнать обо всех преимуществах
Стильный беспроводной телефон Linea
Цена магазина Philips
Итого:
Высококонтрастный реверсивный ЖК-дисплей "белое на черном" обеспечивает удобный просмотр и отлично дополняет элегантный дизайн.
Калиброванная, тщательно продуманная клавиатура гарантирует безошибочный и удобный набор как при обычном звонке, так и при добавлении номера в телефонную книгу.
Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.
Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.
Удобная система хранения шнура удачно скрывает провода. Продуманная конструкция со скрытыми разъемами и внутренней направляющей кабеля обеспечивает аккуратность и свободу пространства от лишних проводов.
Идеально настроенные магнитные контакты с оптимальной силой магнитного поля расположены в верхней части трубки и базы для обеспечения надежного соединения при устойчивом вертикальном положении телефона. Продуманная конструкция углубления на базе не только имеет привлекательный внешний вид, но и обеспечивает комфорт при снятии трубки.
Говоря о звуке высокого качества, мы подразумеваем продвинутые решения акустической инженерии, которые позволяют сделать звучание голоса настолько четким и естественным, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами. Высококачественные компоненты, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка — вот где виден многолетний опыт в сфере разработки высокотехнологичных аудиосистем и наушников.
Комфорт
Звук
Изображение/дисплей
Объем памяти
Питание
Безопасность
Сетевые функции
Значение SAR
Экодизайн
Размеры упаковки