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    Микросистема Hi-Fi

    MC-77/22
    Общая оценка / 5
    • Цифровой усилитель мощности Цифровой усилитель мощности Цифровой усилитель мощности
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      Микросистема Hi-Fi

      MC-77/22
      Общая оценка / 5

      Цифровой усилитель мощности

      Микросистема Hi-Fi с устройством смены CD на 3 CD, 2x160 Вт музыкальной мощности + 160 Вт акустической энергии басов, логическая дека и система динамиков по технологии wOOx

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Микросистема Hi-Fi

      Цифровой усилитель мощности

      Микросистема Hi-Fi с устройством смены CD на 3 CD, 2x160 Вт музыкальной мощности + 160 Вт акустической энергии басов, логическая дека и система динамиков по технологии wOOx

      Цифровой усилитель мощности

      Микросистема Hi-Fi с устройством смены CD на 3 CD, 2x160 Вт музыкальной мощности + 160 Вт акустической энергии басов, логическая дека и система динамиков по технологии wOOx

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Микросистема Hi-Fi

      Цифровой усилитель мощности

      Микросистема Hi-Fi с устройством смены CD на 3 CD, 2x160 Вт музыкальной мощности + 160 Вт акустической энергии басов, логическая дека и система динамиков по технологии wOOx

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        Микросистема Hi-Fi

        Микросистема Hi-Fi

        Итого:

        Цифровой усилитель мощности

        Технология wOOx в АС для создания глубоких и мощных басов

        Технология wOOx в АС для создания глубоких и мощных басов

        Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.

        Конические динамики ВЧ с феррожидкостью

        Конические динамики ВЧ с феррожидкостью

        Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

        Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

        Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

        Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

        • Звук

          Выходная мощность
          2x160 Вт музыкальной мощности
          Улучшение звука
          • Технология «wOOx»
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ

        • Акустические системы

          Основная АС
          • Двухполосная
          • Акустическая система Bass Reflex
          • Излучатель басов wOOx
          • 5,25" НЧ-динамик
          • Конический ВЧ динамик
          • Съемные решетки АС

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          Режимы воспроизведения дисков
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Программирование 40 дорожек
          • Повторить / одну / диск / программа
          Тип загрузчика
          • С приводом
          • Лоток
          Режимы воспроизведения кассеты
          • Автореверс
          • Полный автостоп
          • Счетчик расхода ленты
          Технология кассетной деки
          Полностью логическая
          Количество дисков
          3

        • Аудиозапись

          Носители записи
          Аудиокассета
          Улучшение записи на кассету
          • Автоматический уровень записи
          • Начало синхронной записи с CD

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          40
          Диапазоны тюнера
          • FM стерео
          • СВ
          • LW
          Улучшения тюнера
          • Автосохранение
          • Удобная настройка (Plug & Play)
          RDS
          • Название станции
          • Тип программы
          • Радиотекст
          • Установка часов по сигналам RDS
          • Новости

        • Подключения

          Вход Aux
          Линейный вход
          Наушники
          3,5 мм
          Другие подключения
          • Антенна FM
          • Антенна диапазона СВ
          • Выход сабвуфера
          • Выход для цифрового аудиосигнала

        • Функции управления

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Звуковой сигнал с радио
          • Таймер отключения
          Часы
          На главном дисплее
          Тип дисплея
          Индикаторная панель
          Индикация
          Режим приглушения
          Режим ожидания Eco Power
          1 ватт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          Антенна FM/MW диапазонов
          Пульт ДУ
          35-кнопочный с двумя батареями AA

        • Размеры

          Ширина устройства
          180  мм
          Высота устройства
          264  мм
          Глубина устройства
          322  мм
          Ширина основной АС
          130  мм
          Высота основной АС
          264  мм
          Глубина основной АС
          215  мм
          Ширина упаковки
          477  мм
          Высота упаковки
          350  мм
          Глубина упаковки
          577  мм
          Вес, включая упаковку
          14,8  кг

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