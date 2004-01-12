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Цифровой усилитель мощности
Микросистема Hi-Fi с устройством смены CD на 3 CD, 2x160 Вт музыкальной мощности + 160 Вт акустической энергии басов, логическая дека и система динамиков по технологии wOOx
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цифровой усилитель мощности
Микросистема Hi-Fi с устройством смены CD на 3 CD, 2x160 Вт музыкальной мощности + 160 Вт акустической энергии басов, логическая дека и система динамиков по технологии wOOx
Цифровой усилитель мощности
Микросистема Hi-Fi с устройством смены CD на 3 CD, 2x160 Вт музыкальной мощности + 160 Вт акустической энергии басов, логическая дека и система динамиков по технологии wOOx
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цифровой усилитель мощности
Микросистема Hi-Fi с устройством смены CD на 3 CD, 2x160 Вт музыкальной мощности + 160 Вт акустической энергии басов, логическая дека и система динамиков по технологии wOOx
Микросистема Hi-Fi
Итого:
Технология wOOx обеспечивает создание превосходного звучания басов, захватывая и усиливая низкочастотные звуки, что приводит к кардинальному улучшению басов и ощущений от звучания.
Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.
Звук
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Аудиовоспроизведение
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Подключения
Функции управления
Аксессуары
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