Один стайлер для всех задач

Создайте особый стиль с этим универсальным триммером, в комплект которого входят 11 качественных насадок для стрижки волос на лице, голове и теле. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали остаются острыми без смазывания для точного подравнивания. Узнать обо всех преимуществах