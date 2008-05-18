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Magnavox

MWS2837T/10
Magnavox
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Magnavox

    MWS2837T/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Подключите 5 устройств со SCART к телевизору с помощью одного соединения SCART.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Magnavox null

    Гарантия надежного подключения

    Подключите 5 устройств со SCART к телевизору с помощью одного соединения SCART.

    Гарантия надежного подключения

    Подключите 5 устройств со SCART к телевизору с помощью одного соединения SCART.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Magnavox null

    Гарантия надежного подключения

    Подключите 5 устройств со SCART к телевизору с помощью одного соединения SCART.

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      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с этим 5-ти позиционным ручным распределителем SCART

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Качественное изготовление

      Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.

      Устраняет путаницу кабелей

      Кабели остаются на нужном месте и не путаются.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,021  кг
        Высота
        12,1  см
        Длина
        24,1  см
        Вес нетто
        0,724  кг
        Вес упаковки
        0,297  кг
        Ширина
        20  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        6,827  кг
        Высота
        26,7  см
        Длина
        61,9  см
        Вес нетто
        4,344  кг
        Вес упаковки
        2,483  кг
        Ширина
        25,4  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,9  см
        Вес брутто
        0,227  кг
        Высота
        23,5  см
        Вес нетто
        0,181  кг
        Вес упаковки
        0,046  кг
        Ширина
        19,4  см

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