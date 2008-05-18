Гарантия надежного подключения
Подключите 5 устройств со SCART к телевизору с помощью одного соединения SCART.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Подключите 5 устройств со SCART к телевизору с помощью одного соединения SCART.
Гарантия надежного подключения
Подключите 5 устройств со SCART к телевизору с помощью одного соединения SCART.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Подключите 5 устройств со SCART к телевизору с помощью одного соединения SCART.
Итого:
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Качественное изготовление означает использование только лучших материалов для создания продукции повышенного срока службы.
Кабели остаются на нужном месте и не путаются.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки