Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах
Кабель HDMI
Итого:
Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.
Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.
Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.
Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность
Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.
Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.
Изделия на петельке используют минимальное количество упаковки и могут располагаться по разному.
Внешняя упаковка
Размеры упаковки