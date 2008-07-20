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Кабель SCART

MWV2701T/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кабель SCART

    MWV2701T/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель SCART

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Кабель SCART

      Кабель SCART

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      с помощью этого удлинительного кабеля SCART

      • 5 м

      Экранирование неизолированной медью

      Экранирование неизолированной медью защищает от потери сигнала.

      Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания

      Разъемы, маркированные разными цветами, облегчают подключение кабелей к необходимым входам и выходам

      Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку компонентов эргономичной и удобной.

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение компонентов и дополнительную прочность

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      На петельке для подвешивания

      Изделия на петельке используют минимальное количество упаковки и могут располагаться по разному.

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        15,8  кг
        Высота
        36,5  см
        Длина
        55,5  см
        Вес нетто
        14,88  кг
        Вес упаковки
        0,92  кг
        Ширина
        30,5  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5  см
        Вес брутто
        0,312  кг
        Высота
        16  см
        Вес нетто
        ,31  кг
        Вес упаковки
        0,002  кг
        Ширина
        13  см

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