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    Микросистема Hi-Fi

    MZ-1000/22
    Общая оценка / 5
    • Техничная и надежная Техничная и надежная Техничная и надежная
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      Микросистема Hi-Fi

      MZ-1000/22
      Общая оценка / 5

      Техничная и надежная

      Впечатляющая микросистема, корпуса АС глянцевые и прозрачные из эффектного полистирола Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Микросистема Hi-Fi

      Техничная и надежная

      Впечатляющая микросистема, корпуса АС глянцевые и прозрачные из эффектного полистирола Узнать обо всех преимуществах

      Техничная и надежная

      Впечатляющая микросистема, корпуса АС глянцевые и прозрачные из эффектного полистирола Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Микросистема Hi-Fi

      Техничная и надежная

      Впечатляющая микросистема, корпуса АС глянцевые и прозрачные из эффектного полистирола Узнать обо всех преимуществах

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        Микросистема Hi-Fi

        Микросистема Hi-Fi

        Итого:

        Техничная и надежная

        ГЛЯНЕЦ

        • MP3

        Технология Incredible Surround™ для улучшенного звучания

        Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.

        Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

        Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

        • Звук

          Выходная мощность
          2x50 Вт музыкальной мощности
          Улучшение звука
          • Incredible Surround
          • Регулировка ВЧ и НЧ

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • Двухполосная
          • Акустическая система Bass Reflex
          • 3" НЧ-динамик полного диапазона
          • Съемные решетки АС

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Возможность программирования 99 дорожек
          • Повторить / одна / все / программа
          Тип загрузчика
          • С приводом
          • Щелевой

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          40
          Диапазоны тюнера
          • FM стерео
          • СВ
          Улучшения тюнера
          • Автосохранение
          • Удобная настройка (Plug & Play)

        • Подключения

          Вход Aux
          Линейный вход
          Наушники
          3,5 мм
          Другие подключения
          • Антенна FM
          • Антенна MW
          • Линейный выход

        • Комфорт

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Звуковой сигнал с радио
          Часы
          На главном дисплее
          Тип дисплея
          ЖК
          Цвет подсветки
          Зеленый
          Индикация
          Режим приглушения
          Режим ожидания Eco Power
          1 ватт

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Антенна FM/MW диапазонов
          • Соединительный кабель
          • Блок питания
          • Телескопическая антенна
          Пульт ДУ
          18-кнопочный, с батареей

        • Размеры

          Ширина устройства
          112  миллиметра
          Высота устройства
          245  миллиметра
          Глубина устройства
          235  миллиметра
          Ширина основной АС
          112  миллиметра
          Высота основной АС
          245  миллиметра
          Глубина основной АС
          235  миллиметра
          Блок питания (ШxВxГ)
          238 x 68 x 158  миллиметра
          Ширина упаковки
          572  миллиметра
          Высота упаковки
          362  миллиметра
          Глубина упаковки
          330  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          12  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM/MW диапазонов
        • Соединительный кабель
        • Блок питания
        • Телескопическая антенна

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