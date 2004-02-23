Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM/MW диапазонов
- Соединительный кабель
- Блок питания
- Телескопическая антенна
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Техничная и надежная
Впечатляющая микросистема легкой двухслойной конструкции из алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке, с антикоррозионным покрытием. Корпус акустических систем с двойным экранированием из высокоуглеродистой стали и ударопрочного полистирола. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Техничная и надежная
Впечатляющая микросистема легкой двухслойной конструкции из алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке, с антикоррозионным покрытием. Корпус акустических систем с двойным экранированием из высокоуглеродистой стали и ударопрочного полистирола. Узнать обо всех преимуществах
Техничная и надежная
Впечатляющая микросистема легкой двухслойной конструкции из алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке, с антикоррозионным покрытием. Корпус акустических систем с двойным экранированием из высокоуглеродистой стали и ударопрочного полистирола. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Техничная и надежная
Впечатляющая микросистема легкой двухслойной конструкции из алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке, с антикоррозионным покрытием. Корпус акустических систем с двойным экранированием из высокоуглеродистой стали и ударопрочного полистирола. Узнать обо всех преимуществах
Микросистема Hi-Fi
Итого:
Incredible Surround — это технология Philips для обработки аудиосигнала, резко усиливающая ширину стереобазы, обеспечивая полное погружение слушателя в музыку. Используя новейшие методы электронного сдвига фаз, эта технология микширует звуки левого и правого каналов таким образом, что расширяется виртуальное расстояние между двумя АС. Это усиливает стереоэффект и создает более естественное звуковое измерение. Технология Incredible Surround позволяет ощутить эффект полностью объемного звука с большей глубиной без использования дополнительных АС.
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.
Звук
Громкоговорители
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Размеры