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    • Любимый вкус без лишних хлопот Любимый вкус без лишних хлопот Любимый вкус без лишних хлопот
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      Серия 1000 Аэрогриль серии 1000, 4,2 л

      NA120/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Любимый вкус без лишних хлопот

      С хрустящей корочкой снаружи и нежные внутри. Уникальная технология RapidAir сэкономит время и электричество, не жертвуя вкусом блюд. Просто выберите нужное время и температуру, чтобы наслаждаться вкусными и полезными блюдами и закусками уже через 15 минут.

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      Серия 1000 Аэрогриль серии 1000, 4,2 л

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      Серия 1000
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      Серия 1000

      Аэрогриль серии 1000, 4,2 л

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      Любимый вкус без лишних хлопот

      • Удобство использования
      • Экономия времени и энергии
      • Меньше масла
      • Регулируемые время и температура
      Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*

      Вкусные и полезные блюда и на 90 % меньше жира*

      Теперь вы сможете готовить вкусные и полезные блюда фактически без масла.

      12 режимов приготовления в одном удобном приборе

      12 режимов приготовления в одном удобном приборе

      Жарка, выпекание, гриль, обжаривание и не только. Выбирайте время и температуру вручную или используйте предустановки — вам доступно 12 автоматических режимов, включая быстрый подогрев, размораживание и сушку.

      Вкусные рецепты для вашего аэрогриля в нашем приложении HomeID

      Вкусные рецепты для вашего аэрогриля в нашем приложении HomeID

      Откройте для себя тысячи бесплатных рецептов и настроек аэрогриля. 93 % пользователей говорят, что с HomeID приготовление стало проще**.

      Простая и быстрая очистка

      Простая и быстрая очистка

      Сэкономьте время на очистке благодаря антипригарной емкости StarPlate и противню, которые можно мыть в посудомоечной машине.

      Емкости 4,2 литра хватит на большие порции закусок и гарниров

      Емкости 4,2 литра хватит на большие порции закусок и гарниров

      Компактный дизайн позволит легко найти для него место в кухне любого размера. В противень емкостью 4,2 литра можно загрузить до 500 г картофеля фри, 6 куриных ножек или 500 г овощей.

      Экономьте время и электроэнергию

      Экономьте время и электроэнергию

      Готовьте на 50 % быстрее и оцените на 70 % меньше расходов на электричество при приготовлении с аэрогрилем Philips вместо духового шкафа***.

      Вкусная корочка с технологией RapidAir

      Вкусная корочка с технологией RapidAir

      Блюда с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла. Технология RapidAir и уникальный дизайн Starfish обеспечивают оптимальный воздухопоток для быстрого приготовления вкусных блюд.

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Совместимость изделия

        Совместимые продукты
        HD9925, HD9926, HD9904

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  V
        Мощность
        1500  W
        Длина шнура
        0,8  m
        Частота
        50–60  Hz
        Мгновенное включение / без предварительного нагрева
        Да

      • Вес и габариты

        Вес прибора
        4,2  kg
        Размеры изделия (Д х Ш х В)
        368 x 273 x 293 мм

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Настройка температуры
        80–200 °C
        Термоизолированный корпус
        Да
        Функции устройства
        Аналоговые
        Технология
        Технология Rapid Air
        Настройка времени
        До 60 минут
        Антипригарное покрытие
        Да
        Удобная ручка
        Да
        Способ приготовления
        • Фритюр
        • Жарка
        • Гриль
        • Выпекание
        • Смешанное приготовление
        • Стир-фрай
        • Соте
        • Замороженные ингредиенты
        • Разогрев
        • Разморозка
        • Выпаривание влаги
        • Поджарка
        Внутреннее покрытие без бисфенола-А
        Да

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черная

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Инструкция по эксплуатации
        100 % переработанной бумаги

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      • *По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице.
      • **Опрос среди пользователей HomeID, 6000 участников, 2021 год.
      • ***Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A.
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