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    Плееры Shoqbox

    PSS110/00
    Общая оценка / 5
    • Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках
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      Плееры Shoqbox

      PSS110/00
      Общая оценка / 5

      Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках

      На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Плееры Shoqbox

      Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках

      На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах

      Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках

      На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Плееры Shoqbox

      Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках

      На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах

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        Плееры Shoqbox

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках

        • 256 МБ*
        Воспроизведение форматов MP3 и WMA

        Воспроизведение форматов MP3 и WMA

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.

        Встроенные динамики с технологией XSL Acoustics для динамического звука

        Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басовыми частотами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным динамиком аналогичного размера. Точная настройка усилителя динамика, миниатюрная акустическая архитектура и схема обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует басовые частоты самого маленького аудиоустройства.

        Используйте портативные динамики для любых музыкальных проигрывателей или ПК

        Динамическое звучание и мощные басы из крошечных динамиков для оживления ваших впечатлений! Особенность ShoqBox - это пара крошечных, но мощных динамиков, создающих мощные басы и звук, достаточно сильный для того, чтобы заполнить собой все помещение. Соедините кабелем линейный выход или порт наушников аудиоисточника с портом линейного входа ShoqBox. Затем в главном меню выберите функцию ShoqBox. Можно работать с презентацией или, расслабившись, просто наслаждаться сильным звуком.

        Дорожный футляр прилагается

        Прилагается дорожный футляр для удобства и защиты

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Цвет подсветки
          Белый
          Индикаторы
          • Индикатор заряда батареи
          • функция DBB
          • время
          Строки текста
          5
          Разрешение
          128 x 96 пикселей
          Тип
          ЖК-дисплей

        • Звук

          Настройки эквалайзера
          • Классика
          • Хип-хоп
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          Частотный отклик
          20 - 20 000 Гц  Гц
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >50dB (динамик)
          Усиление звука
          Динамическое усиление басов
          Выходная мощность (RMS)
          2 x 2 Вт RMS (4 Ом - динамики), 2 x 3 мВт RMS (16 Ом - наушники. Примечание: наушники не прилагаются.
          Регулятор громкости
          цифровой

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • Windows Media™ Audio
          Поддержка меток ID3
          Да
          Cкорость в битах для MP3
          8–320 кбит/с и VBR
          Частота дискретизации для MP3
          • 8  кГц
          • 11,025  кГц
          • 16  кГц
          • 22,050  кГц
          • 32  кГц
          • 44,1  кГц
          • 48  кГц
          Скорость в битах WMA
          5 — 192
          Частота дискретизации WMA
          8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48

        • Хранение на медиа-носителе

          Емкость встроенной памяти
          256 МБ
          Тип встроенной памяти
          Флэш-память типа NAND
          Соотв. классу запоминающих устройств
          Да
          Объем памяти для музыки в формате MP3
          до 60 (128 кбит/с и 4 мин.)
          Музыкальная емкость, WMA
          до 120 (64 кбит/с и 4 мин.)

        • Тюнер/Прием/Передача

          Диапазон частот
          87,5 - 108 МГц  МГц
          Предварительные настройки станций
          10
          Диапазоны тюнера
          FM-диапазон, стерео

        • Возможности подключения

          Вход Aux
          Линейный вход: 3,5 мм
          Кабели
          Кабель линейного входа (AY3485)
          Вход постоянного тока
          5 В, D=3.0 мм
          Наушники
          3,5 мм
          USB
          USB 1.1

        • Аксессуары

          Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во
          унив. питан. прм.ток:100-240В, 50-60Гц, пст.ток: 5В (AY3192)
          Кабели
          Линейный вход (AY3485)
          CD-ROM
          (AY4493): Device Manager, Musicmatch Jukebox, рук-ва пользователя
          Чехол
          Дорожный чехол (AY4218)
          Кабель USB
          (AY3841)

        • Эко-характеристики

          Припой в изделии не содержит свинца
          Да

        • Требования к системе

          Привод CD-ROM
          Да
          Требуемое свободное место на диске
          50 Мбайт
          операционная система ПК
          Windows 98 SE, 2000, ME, XP
          ОЗУ
          96 Mб ОЗУ
          USB
          Порт Free USB

        • Размеры

          Габариты упаковки ШxГxВ
          268 x 204 x 248 мм
          Количество в упаковке
          2
          Глубина упаковки
          96 мм  мм
          Высота упаковки
          256 мм  мм
          Ширина упаковки
          230 мм  мм
          Тип упаковки
          Цифровой блок
          Размеры изделия (ШxГxВ)
          58 x 53 x 182 мм
          Вес продукта
          0,350  кг

        • Питание

          Тип адаптера
          Универс. питан. (Пер..ток: 100-240 В, 50-60 Гц)
          Емкость аккумулятора
          1600 мА/ч
          Тип аккумулятора
          Литий-ионная
          Время зарядки
          4  ч
          Время работы от встроенного аккумулятора
          до 10 часов
          Перезаряжаемый
          Да

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Кабель USB
        • Сумка для переноски
        • CD-ROM
        • Адаптер AC/DC

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            • 1 MB = 1 миллион байтов; доступный объем для хранения будет меньше.
            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
            • Емкость определяется из расчета 4 минуты на песню при кодировании WMA 64 кбит/сек или MP3 128 Кбит/с.
            • Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

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