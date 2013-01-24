Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках

На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах