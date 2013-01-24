Другие продукты в комплекте
- Кабель USB
- Сумка для переноски
- CD-ROM
- Адаптер AC/DC
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Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках
На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках
На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах
Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках
На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш идеальный музыкальный компаньон дома и поездках
На редкость портативная система ShoqBox: и дома, и на улице удивит великолепным звуком с мощными басами. Смакуйте до 60 композиций формата МP3 или до120 WMA в исполнении акустических систем XSL Acoustics. ShoqBox с встроенными динамиками так компактен, что его всегда можно взять с собой! Узнать обо всех преимуществах
Плееры Shoqbox
Цена магазина Philips
Итого:
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с плеером GoGear. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков и перенесите их на плеер.
Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басовыми частотами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным динамиком аналогичного размера. Точная настройка усилителя динамика, миниатюрная акустическая архитектура и схема обеспечивает превосходный динамический звук и оптимизирует басовые частоты самого маленького аудиоустройства.
Динамическое звучание и мощные басы из крошечных динамиков для оживления ваших впечатлений! Особенность ShoqBox - это пара крошечных, но мощных динамиков, создающих мощные басы и звук, достаточно сильный для того, чтобы заполнить собой все помещение. Соедините кабелем линейный выход или порт наушников аудиоисточника с портом линейного входа ShoqBox. Затем в главном меню выберите функцию ShoqBox. Можно работать с презентацией или, расслабившись, просто наслаждаться сильным звуком.
Прилагается дорожный футляр для удобства и защиты
Изображение/дисплей
Звук
Аудиовоспроизведение
Хранение на медиа-носителе
Тюнер/Прием/Передача
Возможности подключения
Аксессуары
Эко-характеристики
Требования к системе
Размеры
Питание