Другие продукты в комплекте
- АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА
- КАБЕЛЬ USB
- CD (ПЛЕЕР GOGEAR)
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Живи громко!
Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Живи громко!
Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах
Живи громко!
Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Живи громко!
Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах
Shoqbox
Цена магазина Philips
Итого:
Насладитесь мощным звучанием и басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря удивительно четким верхним и средним частотам с мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое большую, чем мощность обычного динамика аналогичного размера. Точная настройка усилителя динамика и миниатюрная акустическая архитектура обеспечивают превосходный динамический звук и оптимизирует басы этого крохотного аудиоустройства.
нет данных
нет данных
Динамическое звучание и мощные басы из крошечных динамиков для оживления ваших впечатлений! Особенность ShoqBox - это пара крошечных, но мощных динамиков, создающих мощные басы и звук, достаточно сильный для того, чтобы заполнить собой все помещение. Соедините кабелем линейный выход или порт наушников аудиоисточника с портом линейного входа ShoqBox. Затем в главном меню выберите функцию ShoqBox. Можно работать с презентацией или, расслабившись, просто наслаждаться сильным звуком.
Платформа PlaysForSure придает дополнительное удобство устройствам GoGear: ее наличие гарантирует совместимость с проигрывателем Windows Media 10 и ОС Windows XP. Используя проигрыватель Windows Media, можно с легкостью управлять музыкальными записями цифрового аудиоплеера GoGear и автоматически синхронизировать музыкальную коллекцию на компьютере. Можно также пользоваться широким выбором, предоставляемым интерактивными службами, предварительно найдя логотип PlaysForSure в выбранном вами он-лайн магазине. И можно не волноваться, что купленная мелодия вдруг не будет воспроизводится на вашем плеере GoGear.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение аудиозаписей
Хранение на медиа-носителе
Возможность соединения
Аксессуары
Эко-характеристики
Требования к системе
Габариты
Питание