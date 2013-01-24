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    Shoqbox

    PSS231/00
    Общая оценка / 5
    • Живи громко! Живи громко! Живи громко!
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      Shoqbox

      PSS231/00
      Общая оценка / 5

      Живи громко!

      Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shoqbox

      Живи громко!

      Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах

      Живи громко!

      Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Shoqbox

      Живи громко!

      Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах

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        Shoqbox

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Живи громко!

        MP3 плеер с мощными динамиками

        • 1 ГБ*

        Встроенные динамики с технологией XSL Acoustics для мощного звучания

        Насладитесь мощным звучанием и басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря удивительно четким верхним и средним частотам с мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое большую, чем мощность обычного динамика аналогичного размера. Точная настройка усилителя динамика и миниатюрная акустическая архитектура обеспечивают превосходный динамический звук и оптимизирует басы этого крохотного аудиоустройства.

        Возьмите с собой до 500 композиций (1 ГБ*)

        нет данных

        Ваш компаньон для дома и поездок уместится на ладони

        нет данных

        Используйте портативные динамики для любых музыкальных проигрывателей или ПК

        Динамическое звучание и мощные басы из крошечных динамиков для оживления ваших впечатлений! Особенность ShoqBox - это пара крошечных, но мощных динамиков, создающих мощные басы и звук, достаточно сильный для того, чтобы заполнить собой все помещение. Соедините кабелем линейный выход или порт наушников аудиоисточника с портом линейного входа ShoqBox. Затем в главном меню выберите функцию ShoqBox. Можно работать с презентацией или, расслабившись, просто наслаждаться сильным звуком.

        Платформа PlaysForSure* только с Windows XP

        Платформа PlaysForSure придает дополнительное удобство устройствам GoGear: ее наличие гарантирует совместимость с проигрывателем Windows Media 10 и ОС Windows XP. Используя проигрыватель Windows Media, можно с легкостью управлять музыкальными записями цифрового аудиоплеера GoGear и автоматически синхронизировать музыкальную коллекцию на компьютере. Можно также пользоваться широким выбором, предоставляемым интерактивными службами, предварительно найдя логотип PlaysForSure в выбранном вами он-лайн магазине. И можно не волноваться, что купленная мелодия вдруг не будет воспроизводится на вашем плеере GoGear.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Цвет подсветки
          Белый
          Индикаторы
          • Индикатор заряда батареи
          • функция DBB
          • время
          Строки текста
          5
          Разрешение
          128 x 96 пикселей
          Тип
          ЖК-дисплей

        • Звук

          Установки эквалайзера
          • Классика
          • Хип-хоп
          • Джаз
          • Поп
          • Рок
          Частотный отклик
          20 - 20 000 Гц  Гц
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >50dB (динамик)
          Усиление звука
          Динамическое усиление басов
          Выходная мощность (RMS)
          2 x 2 Вт RMS (4 Ом - динамики), 2 x 3 мВт RMS (16 Ом - наушники. Примечание: наушники не прилагаются.
          Регулятор громкости
          цифровой

        • Воспроизведение аудиозаписей

          Формат сжатия
          • mp3
          • Windows Media™ Audio
          Поддержка меток ID3
          да
          Cкорость в битах для MP3
          8 - 320 кбит/с и VBR
          Частота MP3
          • 8  кГц
          • 11,025  кГц
          • 16  кГц
          • 22,050  кГц
          • 32  кГц
          • 44,1  кГц
          • 48  кГц
          Скорость в битах WMA
          5 - 192
          Частота дискретизации WMA
          8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48

        • Хранение на медиа-носителе

          Емкость встроенной памяти
          1 000
          Тип встроенной памяти
          Флэш-память типа NAND
          Соотв. классу запоминающих устройств
          да
          Музыкальная емкость, MP3
          до 250 (128 кбит/с и 4 мин.)
          Музыкальная емкость, WMA
          до 500 (64 кбит/с и 4 мин.)

        • Возможность соединения

          Вход Aux
          Линейный вход: 3,5 мм
          Кабели
          Кабель линейного входа
          Вход постоянного тока
          5 В, D=3.0 мм
          Наушники
          3,5 мм
          USB
          Порт USB 2.0

        • Аксессуары

          Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во
          унив. питан. прм.ток:100-240В, 50-60Гц, пст.ток: 5В (AY3192)
          Кабели
          Линейный аудиовход
          Формат CD-ROM
          Device Manager, проигрыватель Windows Media, руководства пользователя
          Чехол
          Дорожный футляр (мягкий)
          Кабель USB
          (AY3841)
          Краткое руководство пользователя
          Отпечатано

        • Эко-характеристики

          Припой в изделии не содержит свинца
          Да

        • Требования к системе

          привод CD-ROM
          да
          Требуемое свободное место на диске
          50 Мбайт
          операционная система ПК
          Windows XP (SP1 или последующие)
          память ОЗУ
          96 Mб ОЗУ
          USB
          Порт Free USB

        • Габариты

          Габариты упаковки ШxГxВ
          268 x 204 x 248 мм
          Количество в упаковке
          2
          Глубина упаковки
          96 мм  мм
          Высота упаковки
          256 мм  мм
          Ширина упаковки
          230 мм  мм
          Тип упаковки
          Цифровой блок
          Габариты продукта (ШxГxВ)
          58 x 53 x 182 мм
          Вес продукта
          0,350 кг  кг

        • Питание

          Тип адаптора
          Универс. питан. (Пер..ток: 100-240 В, 50-60 Гц)
          Емкость батарей
          1600 мА/ч
          Тип батареи
          Литий-ионная
          Время заряда
          4 часа  ч
          Время воспр. с внутр. батареей
          до 10 часов
          Аккумулятор
          да

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА
        • КАБЕЛЬ USB
        • CD (ПЛЕЕР GOGEAR)

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            • 1 ГБ = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет меньше.
            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
            • Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/сек в WMA или 128 Кбит/с в MP3.
            • PlaysForSure, Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

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