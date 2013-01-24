Делайте стрижки взрослым и детям
Удобное решение для стрижки всей семьи! Машинка отличается удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, а также безопасными для кожи лезвиями и гребнем. Для вашего удобства машинка для стрижки может работать от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
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Делайте стрижки взрослым и детям
Удобное решение для стрижки всей семьи! Машинка отличается удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, а также безопасными для кожи лезвиями и гребнем. Для вашего удобства машинка для стрижки может работать от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
Просто выберите и зафиксируйте нужную установку регулируемого гребня: от 3 мм до 21 мм (с шагом 2 мм). Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Эта семейная машинка для стрижки волос Philips понравится и вам, и вашему ребенку. Мощный, но тихий мотор работает качественно и без вибраций. Это самая тихая модель из всех машинок для стрижки от Philips.
Закругленные лезвия и гребни плавно скользят по коже, не царапая ее, чтобы каждая стрижка была безопасной и приятной.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми, не требуют специального ухода и обеспечивают великолепные результаты стрижки.
Благодаря легкости и компактности эта семейная машинка для стрижки волос очень удобна в использовании и подходит и для взрослых, и для детей. Эргономичная форма позволяет контролировать каждое движение прибора, обеспечивая полный комфорт.
Для максимальной мощности и свободы движения питание прибора может осуществляться как от сети, так и от аккумулятора. 60 минут автономной работы после 8 часов зарядки.
Просто откройте головку и стряхните волоски прилагаемой щеточкой для очистки.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.
Режущая система
Удобство использования
Система питания
Обслуживание