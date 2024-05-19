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Расширенная гарантия 3 года
Глубокая очистка всего за 1 минуту
Активная смазка
Свежий аромат
Безопасно для кожи
Эксклюзивная гигиеническая формула Philips в сочетании с многорешетчатым фильтром эффективно удаляет срезанные волоски и очищает бритву в 10 раз лучше, чем вода*
Специальный компонент картриджа при очистке придает бритве свежий аромат, чтобы вы ощущали свежесть во время бритья.
Каждый картридж очистки Philips поддерживает до 30 циклов очистки при ежедневном использовании и до 3 месяцев при еженедельном использовании. Это целый сезон гигиеничного и комфортного бритья.
5.0
из 5
26
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Sonic23
19/05/2024
Україна
Сотрудник Philips
Мийка для бритв
[Employee of philipsglobal] Чудово очищує та змащує леза бритви. Так леза довго будуть служити!
Плюсы
Якісне очищення лез
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod
Date of Use 2024-01-19
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod
Date of Use 2024-01-19
Fsdfffg
14/05/2024
Україна
Вистачає на довго
Круто очищає бритву. Після чистки бритва приємно пахне. Також великий плюс після гоління не має ніяких подразнень.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod
Date of Use 2023-04-14
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod
Date of Use 2023-04-14
Pavlo78
23/07/2025
Україна
Проверенный покупатель
Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.
Этот отзыв про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Date of Use 2025-01-23
Этот отзыв про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв
Date of Use 2025-01-23
сравнение следов бритья после использования чистящей жидкости и воды в картридже