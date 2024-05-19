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  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
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  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день
  • Гигиеничное бритье каждый день

AccessoriesQuick Clean Pod

QCP20/00

5
| (26) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Гигиеничное бритье каждый день
Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*
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Глубокая очистка всего за 1 минуту

Гигиеничное бритье каждый день

  • Глубокая очистка всего за 1 минуту

  • Активная смазка

  • Свежий аромат

  • Безопасно для кожи

Эксклюзивная формула очистки Philips + многослойный фильтр

Эксклюзивная формула очистки Philips + многослойный фильтр

Эксклюзивная гигиеническая формула Philips в сочетании с многорешетчатым фильтром эффективно удаляет срезанные волоски и очищает бритву в 10 раз лучше, чем вода*

Свежий аромат после чистого бритья

Свежий аромат после чистого бритья

Специальный компонент картриджа при очистке придает бритве свежий аромат, чтобы вы ощущали свежесть во время бритья.

Картридж эффективен до 3 месяцев

Картридж эффективен до 3 месяцев

Каждый картридж очистки Philips поддерживает до 30 циклов очистки при ежедневном использовании и до 3 месяцев при еженедельном использовании. Это целый сезон гигиеничного и комфортного бритья.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

26

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
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19/05/2024

Україна

Україна

Сотрудник Philips

Мийка для бритв

[Employee of philipsglobal] Чудово очищує та змащує леза бритви. Так леза довго будуть служити!

Плюсы

Якісне очищення лез

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod

Date of Use 2024-01-19

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod

Date of Use 2024-01-19

14/05/2024

Україна

Україна

Вистачає на довго

Круто очищає бритву. Після чистки бритва приємно пахне. Також великий плюс після гоління не має ніяких подразнень.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod

Date of Use 2023-04-14

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CC12/50 Картридж Quick Clean Pod

Date of Use 2023-04-14

23/07/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже задоволений. Очищує та змащує якісно. Всім рекомендую.

Этот отзыв про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Date of Use 2025-01-23

Этот отзыв про Картридж Philips Quick Clean Pod CC12/50 Для очищення бритв

Date of Use 2025-01-23

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      Примечания

      1. сравнение следов бритья после использования чистящей жидкости и воды в картридже