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OneBlade

Сменное лезвие

QP220/50
Общая оценка / 5
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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    OneBlade Сменное лезвие

    QP220/50
    Общая оценка / 5

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Сменное лезвие

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Сменное лезвие

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

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      Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает волоски, не повреждая кожу

      • Подравнивает, делает контуры и бреет
      • 2 сменных лезвия
      • Для всех моделей OneBlade
      • Срок службы каждого — до 4 месяцев*
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.

      Срок службы лезвий OneBlade

      Срок службы лезвий OneBlade

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты
        Система подравнивания
        Технология повторения контуров

      • Сменное лезвие OneBlade

        Сменные лезвия (в упаковке)
        2
        Совместимость:
        • OneBlade (QP25xx)
        • OneBlade (QP26xx)
        • OneBlade Pro (QP65xx)
        • OneBlade Pro (QP66xx)

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          Отзывы

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          • Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.

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