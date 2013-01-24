Уникальная технология OneBlade

Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.