Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В этот комплект для замены входит одно лезвие с защитной насадкой для тела, а также гребень для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
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Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В этот комплект для замены входит одно лезвие с защитной насадкой для тела, а также гребень для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.
Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.
Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении.
Подравнивание и бритье
Аксессуары
Сменное лезвие OneBlade