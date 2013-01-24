Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

EcoPro40

Светодиодный инспекционный фонарь

RC420B1
  • Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач
    -{discount-value}

    EcoPro40 Светодиодный инспекционный фонарь

    RC420B1

    Качественное освещение для любых задач

    Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков. Узнать обо всех преимуществах

    EcoPro40 Светодиодный инспекционный фонарь

    Качественное освещение для любых задач

    Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков. Узнать обо всех преимуществах

    Качественное освещение для любых задач

    Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков. Узнать обо всех преимуществах

    EcoPro40 Светодиодный инспекционный фонарь

    Качественное освещение для любых задач

    Мощный поток яркого света, нескользящая ручка, небольшой вес и многофункциональность — все это превосходный беспроводной инспекционный фонарь для повседневных задач Philips EcoPro40. Он также оснащен функцией прожектора для освещения даже самых темных уголков. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hand-light

      Качественное освещение для любых задач

      Фонарик с аккумулятором

      • Инспекционный фонарь с аккумулятором
      • 300 лм/3 Вт для основного освещения
      • 100 лм/1 Вт для акцентного освещения
      • Время работы аккумулятора: 3 часа

      Яркое освещение (300 люменов/3 Вт) для повседневных задач

      Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips EcoPro40 обеспечивает луч света яркостью 300 лм при мощности 3 Вт, благодаря чему вы легко справитесь с любой работой.

      Фонарь (100 люменов/1 Вт) для освещения узких мест

      Philips EcoPro40 также оснащен мини-прожектором для освещения участков, которых не достигает основное освещение. Этот превосходный прожектор на фонаре обеспечивает яркость луча 100 лм при мощности 1 Вт, так что ни одна деталь не укроется от вас во время работы.

      3 магнита для удобного использования

      При выполнении различных задач нам зачастую неудобно держать фонарь. Philips EcoPro40 оснащен 3 магнитами, благодаря которым фонарь можно с легкостью прикрепить к ближайшей металлической поверхности, например к капоту автомобиля.

      Два выдвижных крюка для удобного использования

      При необходимости работы обеими руками просто повесьте EcoPro40 на два выдвижных крюка с возможностью поворота на 360° на ближайшую подходящую поверхность.

      До 8 часов работы литий-ионного аккумулятора без подзарядки

      Полная зарядка Philips EcoPro20 обеспечивает до 3 часов непрерывной работы прибора в режиме основного освещения без потери яркости, ну а в режиме акцентного освещения — до 8 часов. При периодическом же использовании заряда хватит на несколько дней.

      Надежный ударопрочный корпус

      Даже самые аккуратные пользователи могут уронить фонарь, поэтому Philips EcoPro40 обладает прочным корпусом, который выдержит падение на пол.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        RC420B1
        Код для заказа
        05057145

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        2200  мА-ч
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 3 часов
        напряжение
        3,7  В
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 8 часов (точечный луч)
        Тип элемента питания
        Литий-ионный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Перезаряжаемый
        Тип вилки питания
        Micro USB
        Время зарядки батареи
        около 4 часов
        Источник питания
        Литий-ионный аккумулятор 18 650
        мощность в ваттах
        3 Вт + 1 Вт (фонарь)

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6500  K
        Интенсивность света (режим boost)
        630 люкс на расстоянии 0,5 м
        Интенсивность света (режим Eco)
        3100 люкс на расстоянии 0,5 м
        Срок службы светодиода
        До 30 000 часов
        Угол освещения
        90°
        Световой поток (режим Eco)
        100 люмен
        Световая отдача
        300 люмен
        Угол луча (точечный луч)
        15 °

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        4,516  г
        Высота
        38  см
        Длина
        33  см
        Ширина
        20,5  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018050571
        EAN3
        8719018050700

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        5,2  см
        Длина
        36  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        1
        Вес (с элементами питания)
        615  г
        Ширина
        18,8  см
        Размер
        Стандартная лампа
        Длина кабеля
        100 см

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвижной крюк на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP20
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        АБС-пластик с резиновым покрытием
        Ориентационное освещение
        Вращающееся на 180° основание
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH
        УФ-детектор утечки
        нет
        Использовать при температуре
        от 0 °C до 40 °C
        Количество светодиодов
        6

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь с аккумулятором
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты