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    бритвенные головки

    RQ10/50
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      бритвенные головки

      RQ10/50

      Поддерживайте идеальный результат

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      бритвенные головки

      Поддерживайте идеальный результат

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным Узнать обо всех преимуществах

      Поддерживайте идеальный результат

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      бритвенные головки

      Поддерживайте идеальный результат

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным Узнать обо всех преимуществах

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        бритвенные головки

        Цена магазина Philips

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        Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

        • TripleTrack
        • Сменный блок
        Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

        Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

        Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

        Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

        Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

        Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

        Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

        Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

        Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

        Простая система снятия/фиксации

        Простая система снятия/фиксации

        С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

        Технические характеристики

        • Бритвенные головки

          Подходит для
          • RQ1050
          • RQ1060
          • RQ1075
          • RQ1085
          • RQ1095
          • RQ1051
          • RQ1052
          • RQ1053
          • RQ1061
          • RQ1062
          • RQ1076
          • RQ1077
          • RQ1087
          • RQ1090
          Количество бритвенных блоков в наборе
          1

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