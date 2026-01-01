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бритвенные головки

RQ10/50

Поддерживайте идеальный результат

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным

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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

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  • TripleTrack

  • Сменный блок

Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

Технические характеристики

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