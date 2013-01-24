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Shaver series 9000 SensoTouch

Бритвенный блок

RQ12/70
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    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвенный блок

    RQ12/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвенный блок

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваша бритва снова как новая

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Система лезвий V-Track Precision PRO
      • Головки ContourDetect, 8 направлений
      • Для моделей SensoTouch 3D (RQ12xx)
      • Для моделей Arcitec (RQ10xx)
      Сменный бритвенный блок для бритв SensoTouch 3D

      Сменный бритвенный блок для бритв SensoTouch 3D

      Бритвенный блок RQ12 совместим с бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) и Arcitec (RQ10xx).

      Наша лучшая бритвенная система для создания щетины

      Наша лучшая бритвенная система для создания щетины

      Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, для создания эффекта щетины. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

      Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

      Удобная замена бритвенных головок

      Удобная замена бритвенных головок

      С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

      Последние модели бритв Philips оснащены встроенным индикатором, который напоминает о необходимости замены бритвенных головок. После замены бритвенных головок вы можете сбросить напоминание, нажав и удерживая кнопку включения/выключения не менее 5 секунд. В противном случае индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья.

      Ваша бритва снова как новая

      Ваша бритва снова как новая

      Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        • SensoTouch 3D (RQ12xx)
        • arcitec (RQ10xx)

      • Аксессуары

        Включено в комплект
        Защитный колпачок

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