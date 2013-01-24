Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

S5600/41
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
5 наград
  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже
    -{discount-value}

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5600/41
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все aquatouch-shavers

      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями

      • Система лезвий MultiPrecision
      • 1ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
      • Стайлер для бороды SmartClick
      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

      50 минут автономной работы

      50 минут автономной работы

      Один цикл зарядки обеспечивает от 50 минут автономной работы или примерно 17 сеансов бритья. Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      Трехуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: трехуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор сменной головки, индикатор дорожной блокировки

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия

      На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Система лезвий MultiPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        Гибкость головки
        Головки Flex движутся в 5 направлениях
        SkinComfort
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        • Система защиты кожи

      • Аксессуары

        SmartClick
        Стайлер для бороды
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Трехуровневый индикатор аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Лазурный, угольно-черный

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        50 минут / 17 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Запасные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50
        Стайлер для бороды
        Заменяйте каждые 2 года моделью RQ111

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться