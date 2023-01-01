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    Shaver Series 5000

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5887/10
    Общая оценка / 5
    • Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу
      -{discount-value}

      Shaver Series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      S5887/10
      Общая оценка / 5

      Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

      Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver Series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

      Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

      Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver Series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

      Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver Series 5000

        Shaver Series 5000

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        - {discount-value}

        Итого:

        Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу

        С технологией SkinIQ

        • Лезвия SteelPrecision
        • Датчик мощности
        • Подвижные головки 360-D
        • Встроенный откидной триммер
        • Срок службы мотора и аккумулятора — 7 лет
        Эффективность в каждом движении

        Эффективность в каждом движении

        Благодаря 90 000 срезаний в минуту лезвия SteelPrecision обеспечивают гладкое бритье и более высокую эффективность в каждом движении*. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий изготовлены в Европе.

        Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

        Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

        Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 250 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

        Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

        Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

        Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

        Созданы для точного и эффективного срезания щетины

        Созданы для точного и эффективного срезания щетины

        Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.

        Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

        Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

        Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

        Высокоточный триммер встроен в ручку

        Высокоточный триммер встроен в ручку

        Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.

        До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

        До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

        До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

        Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

        Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

        Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

        Бритва имеет эко-паспорт

        Бритва имеет эко-паспорт

        Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.

        Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

        Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

        На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы. Доступный интерфейс: 3-уровневый индикатор заряда аккумулятора, советы по очистке и индикатор дорожной блокировки.

        Удобная зарядка

        Удобная зарядка

        Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support

        Более длительный срок службы бритвы благодаря использованию палладия

        Более длительный срок службы бритвы благодаря использованию палладия

        Мотор и аккумулятор бритвы изготовлены с учетом долговечности и обеспечивают длительный срок службы при сохранении производительности

        Ваша бритва снова как новая

        За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным

        • Аксессуары

          Обслуживание
          Щеточка для чистки
          Встроенный откидной триммер
          Да
          Защита и хранение
          • Мягкий чехол
          • Защитная крышка
          Кабель USB-A в комплекте
          Адаптер питания не в комплекте

        • Мощность

          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка за 5 минут
          Автопереключение напряжения
          5 В
          Время работы
          60 минут
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,04  Вт
          Максимальное энергопотребление
          9  Вт

        • Дизайн

          Ручка
          Прорезиненная ручка
          Цвет
          Серый
          Бритвенные головки
          Круглой формы

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменная головка SH71
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Лезвия SteelPrecision
          Гибкость головки
          Подвижные головки 360-D
          Технология SkinIQ
          Датчик мощности

        • Удобство использования

          Дисплей
          • LED дисплей
          • Индикатор заряда аккумулятора
          • Дорожная блокировка
          Очистка
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          Зарядка
          Зарядка через USB-A
          Сухое и влажное бритье
          Влажное и сухое бритье

        Что входит в комплект?

        Фотография упаковки

        Другие продукты в комплекте

        • Высокоточный триммер SmartClick

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              • По сравнению с Philips серии S3000.

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              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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