      Серия Philips 500 имеет компактный дизайн и обеспечит гладкое бритье даже в поездках. С этой портативной бритвой вы сможете выглядеть идеально, где бы вы ни оказались.

      Shaver 500 Series Компактная электробритва

      где бы вы ни оказались

      • Лезвия SteelPrecision
      • Технология Lift & Cut
      • Гибкие головки 3D
      • Компактный дизайн
      Чистое бритье, где бы вы ни находились

      Чистое бритье, где бы вы ни находились

      Наша уникальная система с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, не травмируя кожу, и обеспечивает чистое бритье.

      Эффективная работа в любом направлении

      Эффективная работа в любом направлении

      Наши поворотные на 360° лезвия SteelPrecision срезают волоски, растущие в любых направлениях. 3 млн срезающих движений в минуту обеспечивают быстрое бритье в любое время и в любом месте.

      Четкое повторение контуров лица для комфортного бритья

      Четкое повторение контуров лица для комфортного бритья

      Гибкие головки 3D, разработанные для минимального раздражения кожи, двигаются в трех направлениях для идеального контакта с кожей, обеспечивая комфортное бритье.

      Компактный дизайн

      Компактный дизайн

      Компактные размеры этой стильной электробритвы позволят вам взять ее с собой в любую поездку.

      Мощное, но тихое устройство

      Мощное, но тихое устройство

      Мощный магнитный мотор позволит вам избавиться даже от густой бороды, обеспечивая гладкое и чистое бритье даже в поездке.

      Безопасная для кожи нержавеющая сталь

      Безопасная для кожи нержавеющая сталь

      Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали европейского стандарта, которая устойчива к коррозии, безопасна для кожи и защищена от потери остроты.

      Комфортное сухое или освежающее влажное бритье

      Комфортное сухое или освежающее влажное бритье

      Предпочитаете ли вы комфортное сухое бритье или освежающее влажное бритье с гелем или пеной — наша бритва адаптируется к вашим потребностям. Кроме того, класс водостойкости IPX7 позволит легко очищать ее под струей воды.

      Мощный литий-ионный аккумулятор

      Мощный литий-ионный аккумулятор

      Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору бритву можно использовать до 40 минут после 1 часа зарядки. Спешите? Всего 5 минут зарядки хватит на целый сеанс бритья.

      Дорожный футляр для хранения и защиты бритвы

      Дорожный футляр для хранения и защиты бритвы

      Гарантируйте сохранность бритвы, куда бы вы ни отправились. Этот дорожный футляр, выполненный в модном дизайне, — больше, чем просто средство защиты.

      Полная уверенность в дороге

      Полная уверенность в дороге

      Магнитная крышка обеспечивает чистоту бритвенной головки, а дорожная блокировка предотвращает случайное включение бритвы. Наслаждайтесь своей поездкой и ни о чем не беспокойтесь.

      Для максимально долгой службы

      Для максимально долгой службы

      Бритвы Philips разработаны с учетом всех требований к точности и прочности, что гарантирует их эффективность и долговечность. Наши бритвы проходят тщательное тестирование для обеспечения стабильной и надежной работы. Откройте для себя решение, которое пройдет испытание временем.

      Удобная зарядка

      Удобная зарядка

      Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support

        Защита и хранение
        Дорожный чехол

      • Питание

        Время работы
        40 минут
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка за 5 минут
        Автопереключение напряжения
        5 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

        Цвет
        Черный металлик
        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка

        Гарантия
        2 года
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

        Гибкость головки
        Гибкие головки 3D
        Бритвенная система
        • Лезвия SteelPrecision
        • Технология Super Lift & Cut®

        Дисплей
        Индикатор заряда аккумулятора
        Очистка
        Можно промывать под водой
        Сухое и влажное бритье
        Влажное и сухое бритье

