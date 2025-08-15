Ключевые слова для поиска
S591/05
Чистое бритье
Серия Philips 500 имеет компактный дизайн и обеспечит гладкое бритье даже в поездках. С этой портативной бритвой вы сможете выглядеть идеально, где бы вы ни оказались.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактная электробритва
Наша уникальная система с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, не травмируя кожу, и обеспечивает чистое бритье.
Наши поворотные на 360° лезвия SteelPrecision срезают волоски, растущие в любых направлениях. 3 млн срезающих движений в минуту обеспечивают быстрое бритье в любое время и в любом месте.
Гибкие головки 3D, разработанные для минимального раздражения кожи, двигаются в трех направлениях для идеального контакта с кожей, обеспечивая комфортное бритье.
Компактные размеры этой стильной электробритвы позволят вам взять ее с собой в любую поездку.
Мощный магнитный мотор позволит вам избавиться даже от густой бороды, обеспечивая гладкое и чистое бритье даже в поездке.
Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали европейского стандарта, которая устойчива к коррозии, безопасна для кожи и защищена от потери остроты.
Предпочитаете ли вы комфортное сухое бритье или освежающее влажное бритье с гелем или пеной — наша бритва адаптируется к вашим потребностям. Кроме того, класс водостойкости IPX7 позволит легко очищать ее под струей воды.
Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору бритву можно использовать до 40 минут после 1 часа зарядки. Спешите? Всего 5 минут зарядки хватит на целый сеанс бритья.
Гарантируйте сохранность бритвы, куда бы вы ни отправились. Этот дорожный футляр, выполненный в модном дизайне, — больше, чем просто средство защиты.
Магнитная крышка обеспечивает чистоту бритвенной головки, а дорожная блокировка предотвращает случайное включение бритвы. Наслаждайтесь своей поездкой и ни о чем не беспокойтесь.
Бритвы Philips разработаны с учетом всех требований к точности и прочности, что гарантирует их эффективность и долговечность. Наши бритвы проходят тщательное тестирование для обеспечения стабильной и надежной работы. Откройте для себя решение, которое пройдет испытание временем.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support
