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    Shaver series 9000

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    S9975/55
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
      -{discount-value}

      Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      S9975/55
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 9000

        Shaver series 9000

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        - {discount-value}

        Итого:

        Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

        С технологией SkinIQ

        • Датчик силы давления
        • Лезвия Dual SteelPrecision
        • Одобрено дерматологами
        • Подвижные головки 360-D
        Улучшенная точность для гладкого бритья*

        Улучшенная точность для гладкого бритья*

        Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

        Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

        Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

        Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.

        Полностью повторяет контуры лица

        Полностью повторяет контуры лица

        Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

        Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

        Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

        Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %*** и минимизируя раздражение кожи.

        Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

        Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

        Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

        Совершенствуйте свое бритье с приложением Philips GroomTribe

        Совершенствуйте свое бритье с приложением Philips GroomTribe

        Выполните сопряжение электробритвы Philips с приложением GroomTribe и совершенствуйте свое бритье. Отслеживайте прогресс и настраивайте параметры бритья для легкого и быстрого создания желаемого образа.

        Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

        Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы

        В 10 раз эффективнее очистки обычной водой** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

        Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

        Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

        Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

        Технология распознавания движений следит за вашей техникой и дает рекомендации для более эффективного бритья с помощью приложения GroomTribe. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений**.

        Подравнивание усов и бакенбард

        Подравнивание усов и бакенбард

        Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

        Простая зарядка с удобной подставкой

        Простая зарядка с удобной подставкой

        Простая зарядка с удобной подставкой

        OLED-дисплей для отображения SkinIQ и уведомлений бритвы

        OLED-дисплей для отображения SkinIQ и уведомлений бритвы

        Это первая бритва Philips с динамическим OLED-дисплеем, на котором все функции и уведомления бритвы отображаются с приятной и плавной анимацией. На интуитивном интерфейсе можно найти рекомендации SkinIQ, состояние аккумулятора, советы по очистке и многое другое.

        60 минут работы после зарядки в течение 1 часа

        60 минут работы после зарядки в течение 1 часа

        Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки, а также работа от сети. 

        • Аксессуары

          Обслуживание
          Щеточка для чистки
          Станция Самоочистки
          • Да
          • 1 картридж в комплекте
          Встроенный откидной триммер
          Да
          Защита и хранение
          Дорожный футляр
          Зарядная станция без подсветки
          Да

        • Программное обеспечение

          Обновление ПО
          Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения
          Приложение
          • GroomTribe
          • Подключение через Bluetooth®
          Совместимость со смартфонами
          Устройства iPhone и Android™

        • Мощность

          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка за 5 минут
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Время работы
          60 минут
          Максимальное энергопотребление
          9  Вт

        • Дизайн

          Ручка
          Прорезиненная ручка
          Цвет
          Серебристый Хром
          Бритвенные головки
          Круглой формы

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменная головка SH91
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH91

        • Качество бритья

          Гибкость головки
          Подвижные головки 360-D
          Бритвенная система
          Лезвия Dual SteelPrecision
          Технология SkinIQ
          • Датчик силы давления
          • Покрытие Nano SkinGlide
          • Датчик управления движением
          • Датчик мощности

        • Удобство использования

          Очистка
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          Дисплей
          • Улучшенный OLED-дисплей
          • Рекомендации касательно давления
          • Индикатор заряда аккумулятора
          • Индикатор управления движением
          • Дорожная блокировка
          Сухое и влажное бритье
          Влажное и сухое бритье

        • Насадка SmartClick

          Совместимость:
          RQ585/51 НЕ ПОДХОДИТ для головок угловатой формы

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              • по сравнению с Philips серии S9000
              • * На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году
              • * * По сравнению с материалом без покрытия
              • * * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже

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              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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