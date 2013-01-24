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    MP3-плеер

    SA5DOT02KN/12
    Общая оценка / 5
    • Слушайте музыку с удовольствием Слушайте музыку с удовольствием Слушайте музыку с удовольствием
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      MP3-плеер

      SA5DOT02KN/12
      Общая оценка / 5

      Слушайте музыку с удовольствием

      Компактный и яркий GoGEAR MiniDot — идеальный выбор для развлечений. Встроенный зажим позволяет закрепить устройство, а светодиодные и звуковые индикаторы упрощают навигацию. Функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      MP3-плеер

      Слушайте музыку с удовольствием

      Компактный и яркий GoGEAR MiniDot — идеальный выбор для развлечений. Встроенный зажим позволяет закрепить устройство, а светодиодные и звуковые индикаторы упрощают навигацию. Функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку. Узнать обо всех преимуществах

      Слушайте музыку с удовольствием

      Компактный и яркий GoGEAR MiniDot — идеальный выбор для развлечений. Встроенный зажим позволяет закрепить устройство, а светодиодные и звуковые индикаторы упрощают навигацию. Функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      MP3-плеер

      Слушайте музыку с удовольствием

      Компактный и яркий GoGEAR MiniDot — идеальный выбор для развлечений. Встроенный зажим позволяет закрепить устройство, а светодиодные и звуковые индикаторы упрощают навигацию. Функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку. Узнать обо всех преимуществах

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        MP3-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Слушайте музыку с удовольствием

        благодаря компактному дизайну и ярким расцветкам

        • MiniDot
        • 2 ГБ*
        Наслаждайтесь музыкой до 6 часов

        Наслаждайтесь музыкой до 6 часов

        Наслаждайтесь бессмертными хитами с плеером GoGEAR. Его компактный аккумулятор обладает большой емкостью — одной зарядки хватает на 6 часов непрерывного воспроизведения музыки. Просто подключите свой плеер к компьютеру через прямой порт USB — вам не потребуется никаких проводов. Проще не бывает!

        Быстрая зарядка за 6 минут — для воспроизведения в течение 60 минут

        Быстрая зарядка за 6 минут — для воспроизведения в течение 60 минут

        Представьте, что вам захотелось взять плеер GoGEAR с собой в дорогу из дома на работу и обратно или на короткую пробежку, но накануне вечером вы забыли его зарядить. Благодаря функции быстрой зарядки вам больше не придется проводить время в поездке в полной тишине. Удобное и практичное решение от Philips позволяет зарядить плеер GoGEAR, подключив его к ПК через USB-разъем всего на 6 минут, и наслаждаться музыкой целых 60 минут! Функция быстрой зарядки использует высокий уровень тока, что позволяет за мгновения зарядить литий-ионный аккумулятор, чтобы вы смогли долго слушать любимую музыку.

        Маленький, яркий и стильный — как модный аксессуар

        Щеголяйте плеером GoGEAR и лучшими записями из своей коллекции, ведь этот компактный MP3-плеер в круглом корпусе отличается роскошным дизайном. Он оснащен встроенным зажимом и поставляется в широкой цветовой гамме. Его можно носить на сумке и на одежде, как модный аксессуар, и в случае необходимости он всегда будет под рукой.

        Встроенный зажим для свободы рук

        В вашей жизни не должно быть помех. Благодаря легкой конструкции и крепкому зажиму плееры GoGEAR легко и надежно крепятся на одежде, становятся стильным украшением и отличным помощником в дороге.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          n/a (не применимо)
          Да

        • Звук

          Улучшение звука
          FullSound
          Настраиваемый эквалайзер
          нет
          Настройки эквалайзера
          n/a (не применимо)
          Разделение каналов
          45  дБ
          Диапазон частот
          80 - 18k  Гц
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 2,1 мВт
          Отношение сигнал/шум
          > 84 дБ

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WAV
          • WMA
          Поддержка меток ID3
          n/a (не применимо)
          Скорость передачи данных для MP3
          8—320 кбит/с и переменный битрейт
          Частоты дискретизации для MP3
          • 8  кГц
          • 11,025  кГц
          • 16  кГц
          • 22,050  кГц
          • 32  кГц
          • 48  кГц
          Скорость передачи данных для WMA
          5–320 кбит/с
          Частоты дискретизации WMA
          8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48
          Управление правами на цифровые данные
          нет

        • Воспроизведение видео

          n/a (не применимо)
          Да

        • Воспроизведение фотоснимков

          n/a (не применимо)
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          нет
          Да

        • Медианосители

          Тип встроенной памяти
          Флэш-память типа NAND
          Встроенная память (ОЗУ)
          2 ГБ
          Объем памяти для музыки в формате MP3
          До 500 дорожек*
          Совместим с классом ЗУ Mass storage
          Да
          Совместим с протоколом MTP
          нет

        • Подключения

          Наушники
          3,5 мм
          USB
          Высокоскоростное подключение через microUSB

        • Функции управления

          Блокировка клавиатуры
          нет
          Прокрутка Superscroll
          n/a (не применимо)
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Светодиодный
          Зарядка и воспроизведение
          нет
          Регулируемый уровень громкости
          нет
          Специальные кнопки регулировки громкости
          нет
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Наушники
          Да
          Краткое руководство
          Да
          Кабель USB
          micro USB

        • Требования к системе

          USB
          Свободный порт USB
          Операционная система ПК
          Windows XP (SP3) / Vista / 7

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да, через USB
          Емкость аккумулятора
          95 мА·ч
          Время работы от встроенного аккумулятора
          До 6 часов воспроизведения музыки

        • Размеры

          Тип упаковки
          D-бокс
          Размеры D-box (Ш x Г x В)
          90 x 30 x 90 мм
          Размеры изделия (ШxГxВ)
          41,8 x 15 x 41,8 мм
          Вес продукта
          0,019  кг

        • ПО

          Device manager
          для восстановления и обновления
          Songbird
          www.Philips.com/Songbird

        • Партнеры

          нет
          Да

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            • Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/с WMA.
            • Емкость определяется из расчета 4 минуты на дорожку при кодировании 64 кбит/с для WMA и 128 кбит/с для MP3.
            • Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.
            • 1 ГБ = 1 миллиард байт; для хранения данных доступно меньше.
            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

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