Быстрая зарядка за 6 минут — для воспроизведения в течение 60 минут

Представьте, что вам захотелось взять плеер GoGEAR с собой в дорогу из дома на работу и обратно или на короткую пробежку, но накануне вечером вы забыли его зарядить. Благодаря функции быстрой зарядки вам больше не придется проводить время в поездке в полной тишине. Удобное и практичное решение от Philips позволяет зарядить плеер GoGEAR, подключив его к ПК через USB-разъем всего на 6 минут, и наслаждаться музыкой целых 60 минут! Функция быстрой зарядки использует высокий уровень тока, что позволяет за мгновения зарядить литий-ионный аккумулятор, чтобы вы смогли долго слушать любимую музыку.