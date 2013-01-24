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Слушайте музыку с удовольствием
Компактный и яркий GoGEAR MiniDot — идеальный выбор для развлечений. Встроенный зажим позволяет закрепить устройство, а светодиодные и звуковые индикаторы упрощают навигацию. Функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку с удовольствием
Компактный и яркий GoGEAR MiniDot — идеальный выбор для развлечений. Встроенный зажим позволяет закрепить устройство, а светодиодные и звуковые индикаторы упрощают навигацию. Функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте музыку с удовольствием
Компактный и яркий GoGEAR MiniDot — идеальный выбор для развлечений. Встроенный зажим позволяет закрепить устройство, а светодиодные и звуковые индикаторы упрощают навигацию. Функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку с удовольствием
Компактный и яркий GoGEAR MiniDot — идеальный выбор для развлечений. Встроенный зажим позволяет закрепить устройство, а светодиодные и звуковые индикаторы упрощают навигацию. Функция FastCharge обеспечивает быструю зарядку. Узнать обо всех преимуществах
MP3-плеер
Цена магазина Philips
Итого:
Наслаждайтесь бессмертными хитами с плеером GoGEAR. Его компактный аккумулятор обладает большой емкостью — одной зарядки хватает на 6 часов непрерывного воспроизведения музыки. Просто подключите свой плеер к компьютеру через прямой порт USB — вам не потребуется никаких проводов. Проще не бывает!
Представьте, что вам захотелось взять плеер GoGEAR с собой в дорогу из дома на работу и обратно или на короткую пробежку, но накануне вечером вы забыли его зарядить. Благодаря функции быстрой зарядки вам больше не придется проводить время в поездке в полной тишине. Удобное и практичное решение от Philips позволяет зарядить плеер GoGEAR, подключив его к ПК через USB-разъем всего на 6 минут, и наслаждаться музыкой целых 60 минут! Функция быстрой зарядки использует высокий уровень тока, что позволяет за мгновения зарядить литий-ионный аккумулятор, чтобы вы смогли долго слушать любимую музыку.
Щеголяйте плеером GoGEAR и лучшими записями из своей коллекции, ведь этот компактный MP3-плеер в круглом корпусе отличается роскошным дизайном. Он оснащен встроенным зажимом и поставляется в широкой цветовой гамме. Его можно носить на сумке и на одежде, как модный аксессуар, и в случае необходимости он всегда будет под рукой.
В вашей жизни не должно быть помех. Благодаря легкой конструкции и крепкому зажиму плееры GoGEAR легко и надежно крепятся на одежде, становятся стильным украшением и отличным помощником в дороге.
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