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Кассетный адаптер

SAA2051W/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
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    Кассетный адаптер

    SAA2051W/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Слушайте цифровую музыку на домашней или автомобильной аудиосистеме. Возможность прослушивания музыки в формате MP3 благодаря USB-разъему. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кассетный адаптер

    Гарантия надежного подключения

    Слушайте цифровую музыку на домашней или автомобильной аудиосистеме. Возможность прослушивания музыки в формате MP3 благодаря USB-разъему. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Слушайте цифровую музыку на домашней или автомобильной аудиосистеме. Возможность прослушивания музыки в формате MP3 благодаря USB-разъему. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кассетный адаптер

    Гарантия надежного подключения

    Слушайте цифровую музыку на домашней или автомобильной аудиосистеме. Возможность прослушивания музыки в формате MP3 благодаря USB-разъему. Узнать обо всех преимуществах

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      Кассетный адаптер

      Кассетный адаптер

      Итого:

      Гарантия надежного подключения

      благодаря адаптеру CD-кассета

      • Универсальная

      Три варианта положения шнура подходит для большинства кассетных магнитофонов

      Можно с удобством выбрать из трех вариантов положения шнура для кассетных магнитофонов с левой, центральной и правой загрузкой кассеты.

      Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

      Конструкция без свинца из экологически чистых материалов

      Адаптер 3,5 мм

      Имеются входные разъемы для оптоволоконных кабелей малого размера для подключения портативных цифровых устройств.

      Plug and play для простоты использования

      Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

      • Входная мощность

        Вкладыши
        USB

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,179  кг
        Высота
        15,7  см
        Длина
        26,4  см
        Вес нетто
        0,319  кг
        Вес упаковки
        0,86  кг
        Ширина
        18  см
        EAN
        87 12581 44187 6
        Количество потребительских упаковок
        4

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,1  см
        Вес брутто
        0,248  кг
        Высота
        24,9  см
        Вес нетто
        0,08  кг
        Вес упаковки
        0,168  кг
        Ширина
        17  см
        EAN
        87 12581 44186 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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