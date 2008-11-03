Гарантия надежного подключения
Слушайте цифровую музыку на домашней или автомобильной аудиосистеме. Возможность прослушивания музыки в формате MP3 благодаря USB-разъему. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Слушайте цифровую музыку на домашней или автомобильной аудиосистеме. Возможность прослушивания музыки в формате MP3 благодаря USB-разъему. Узнать обо всех преимуществах
Гарантия надежного подключения
Слушайте цифровую музыку на домашней или автомобильной аудиосистеме. Возможность прослушивания музыки в формате MP3 благодаря USB-разъему. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия надежного подключения
Слушайте цифровую музыку на домашней или автомобильной аудиосистеме. Возможность прослушивания музыки в формате MP3 благодаря USB-разъему. Узнать обо всех преимуществах
Кассетный адаптер
Итого:
Можно с удобством выбрать из трех вариантов положения шнура для кассетных магнитофонов с левой, центральной и правой загрузкой кассеты.
Конструкция без свинца из экологически чистых материалов
Имеются входные разъемы для оптоволоконных кабелей малого размера для подключения портативных цифровых устройств.
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.
Входная мощность
Внешняя упаковка
Размеры упаковки