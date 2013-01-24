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    Система полной очистки

    SAC2550/10
    Общая оценка / 5
    • Все, что необходимо для очистки CD/DVD Все, что необходимо для очистки CD/DVD Все, что необходимо для очистки CD/DVD
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      Система полной очистки

      SAC2550/10
      Общая оценка / 5

      Все, что необходимо для очистки CD/DVD

      Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Система полной очистки

      Все, что необходимо для очистки CD/DVD

      Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах

      Все, что необходимо для очистки CD/DVD

      Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Система полной очистки

      Все, что необходимо для очистки CD/DVD

      Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах

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        Система полной очистки

        Итого:

        Все, что необходимо для очистки CD/DVD

        Поддерживает оптимальную работу оборудования

        • CD и DVD
        Голосовая запись инструкции на 14 языках

        Голосовая запись инструкции на 14 языках

        Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.

        Система сухой безопасной очистки

        Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

        Чистящая салфетка из микроволокна

        Чистящая салфетка изготовлена из специального микроволоконного материала. При использовании вместе с антистатической чистящей жидкостью обеспечивается безопасная очистка дисков от грязи и пыли.

        Простая и безопасная радиальная очистка

        Простая радиальная очистка от пыли, грязи и посторонних веществ обеспечивает чистоту и защиту дисков.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Содержание
          Чистящая жидкость, 30 мл

        • Хранение на медиа-носителе

          Поддерживаемые форматы
          • Диски диаметром 8 см
          • Формат CD-Audio
          • Перезаписываемый CD
          • CD-ROM
          • DVD-ROM
          • DVD/R
          • Формат DVD/RW
          • Формат Photo CD
          • Лазерный диск

        • Аксессуары

          Руководство пользователя
          на 14-ти языках

        • Данные упаковки

          Количество
          1
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95900 1
          Вес брутто
          ,36  кг
          Вес упаковки
          0,06  кг
          Вес нетто
          0,3  кг
          Ширина
          220  мм
          Высота
          38  мм
          Длина
          313  мм

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95990 2
          Количество
          48
          Вес брутто
          21,9  кг
          Вес упаковки
          1,48  кг
          Вес нетто
          20,42  кг
          Ширина
          410  мм
          Высота
          514  мм
          Длина
          670  мм

        • Внутренняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95989 6
          Количество
          6
          Вес брутто
          2,52  кг
          Вес упаковки
          ,36  кг
          Вес нетто
          2,16  кг
          Ширина
          190  мм
          Высота
          240  мм
          Длина
          320  мм

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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