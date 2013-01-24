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Все, что необходимо для очистки CD/DVD
Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все, что необходимо для очистки CD/DVD
Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах
Все, что необходимо для очистки CD/DVD
Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все, что необходимо для очистки CD/DVD
Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах
Система полной очистки
Итого:
Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.
Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.
Чистящая салфетка изготовлена из специального микроволоконного материала. При использовании вместе с антистатической чистящей жидкостью обеспечивается безопасная очистка дисков от грязи и пыли.
Простая радиальная очистка от пыли, грязи и посторонних веществ обеспечивает чистоту и защиту дисков.
Технические характеристики
Хранение на медиа-носителе
Аксессуары
Данные упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка