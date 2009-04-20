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чистящее средство для линз

SAC2560W/10
Общая оценка / 5
  • Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD
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    чистящее средство для линз

    SAC2560W/10
    Общая оценка / 5

    Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    чистящее средство для линз

    Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    чистящее средство для линз

    Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

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      чистящее средство для линз

      чистящее средство для линз

      Итого:

      Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

      • CD и DVD
      Голосовая запись инструкции на 14 языках

      Голосовая запись инструкции на 14 языках

      Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.

      Система сухой безопасной очистки

      Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

      • Медианосители

        Поддерживаемые форматы
        • Формат CD-Audio
        • CD-ROM
        • DVD-ROM

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        на 14-ти языках

      • Размеры упаковки

        Высота
        24,6  см
        Ширина
        15,7  см
        Глубина
        1,3  см
        Вес нетто
        0,080  кг
        Вес брутто
        0,117  кг
        Вес упаковки
        0,037  кг
        EAN
        87 12581 37905 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        17,8  см
        Ширина
        9,1  см
        Высота
        27,7  см
        Вес нетто
        0,480  кг
        Вес брутто
        0,835  кг
        Вес упаковки
        0,355  кг
        EAN
        87 12581 37906 3
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Длина
        54,9  см
        Ширина
        38,1  см
        Высота
        30,2  см
        Вес нетто
        5,760  кг
        Вес брутто
        10,850  кг
        Вес упаковки
        5,090  кг
        EAN
        87 12581 37907 0
        Количество потребительских упаковок
        72

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