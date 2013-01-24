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    чистящее средство для линз

    SAC2560/10
    Общая оценка / 5
    • Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD
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      чистящее средство для линз

      SAC2560/10
      Общая оценка / 5

      Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      чистящее средство для линз

      Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

      Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      чистящее средство для линз

      Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

      Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

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        чистящее средство для линз

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        Итого:

        Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

        • CD и DVD
        Голосовая запись инструкции на 14 языках

        Голосовая запись инструкции на 14 языках

        Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.

        Система сухой безопасной очистки

        Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

        Технические характеристики

        • Медианосители

          Поддерживаемые форматы
          • Формат CD-Audio
          • CD-ROM
          • DVD-ROM

        • Аксессуары

          руководство пользователя
          на 14-ти языках

        • Данные упаковки

          Количество
          1
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95904 9
          Вес брутто
          0,12  кг
          Вес упаковки
          0,04  кг
          Вес нетто
          0,08  кг
          Ширина
          159  мм
          Высота
          19  мм
          Длина
          248  мм

        • Внешняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95980 3
          Количество
          72
          Вес брутто
          11,08  кг
          Вес упаковки
          1,1  кг
          Вес нетто
          9,98  кг
          Ширина
          395  мм
          Высота
          290  мм
          Длина
          549  мм

        • Внутренняя упаковка

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 95979 7
          Количество
          6
          Вес брутто
          0,84  кг
          Вес упаковки
          0,14  кг
          Вес нетто
          0,70  кг
          Ширина
          95  мм
          Высота
          265  мм
          Длина
          173  мм

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