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Легкие наушники

SBCHL140/10
Общая оценка / 5
  • Сверхлегкие Сверхлегкие Сверхлегкие
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    Легкие наушники

    SBCHL140/10
    Общая оценка / 5

    Сверхлегкие

    Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах

    Легкие наушники

    Сверхлегкие

    Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах

    Сверхлегкие

    Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах

    Легкие наушники

    Сверхлегкие

    Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах

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      Сверхлегкие

      • Накладные
      • Серый

      Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

      Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

      Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт и улучшает посадку

      Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

      30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

      Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      Технические характеристики

      • Размеры упаковки

        ширина
        19,5  см
        высота
        22,4  см
        Глубина
        5  см
        Вес нетто
        0,057  кг
        Вес брутто
        0,117  кг
        Вес упаковки
        0,06  кг
        EAN
        87 12581 49787 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        22  см
        ширина
        22  см
        высота
        26  см
        Вес нетто
        0,342  кг
        Вес брутто
        1,028  кг
        Вес упаковки
        0,686  кг
        EAN
        87 12581 49788 0
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Ферритовый
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Звуковая катушка
        медный
        Диапазон частот
        18 — 20 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Чувствительность
        96  дБ
        Диаметр излучателя
        30  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медный

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