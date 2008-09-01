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    Легкие наушники

    SBCHL145/00
    Общая оценка / 5
    • Прочные и легкие Прочные и легкие Прочные и легкие
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      Легкие наушники

      SBCHL145/00
      Общая оценка / 5

      Прочные и легкие

      Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Легкие наушники

      Прочные и легкие

      Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

      Прочные и легкие

      Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Легкие наушники

      Прочные и легкие

      Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

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        Легкие наушники

        Легкие наушники

        Итого:

        Прочные и легкие

        Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

        Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

        30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

        Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Ферритовый
          Звуковая катушка
          медь
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          18 — 20 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          96  дБ
          Диаметр излучателя
          30  мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медь

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,29  кг
          высота
          25  см
          Длина
          35,8  см
          Вес нетто
          0,95  кг
          Вес упаковки
          0,34  кг
          ширина
          18,9  см
          EAN
          87 10895 75948 9
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          11,9  кг
          высота
          51,6  см
          Длина
          73,4  см
          Вес нетто
          7,6  кг
          Вес упаковки
          4,3  кг
          ширина
          39,7  см
          EAN
          87 10895 75949 6
          Количество потребительских упаковок
          48

        • Размеры упаковки

          Глубина
          5,8  см
          Вес брутто
          0,157  кг
          высота
          22,1  см
          Вес нетто
          0,064  кг
          Вес упаковки
          0,093  кг
          ширина
          17,7  см
          EAN
          87 10895 75947 2
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

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