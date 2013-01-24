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Прочные и легкие
Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прочные и легкие
Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах
Прочные и легкие
Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прочные и легкие
Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах
Легкие наушники
Цена магазина Philips
Итого:
Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.
Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
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