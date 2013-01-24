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    Легкие наушники

    SBCHL145/98
    Общая оценка / 5
    • Прочные и легкие Прочные и легкие Прочные и легкие
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      Легкие наушники

      SBCHL145/98
      Общая оценка / 5

      Прочные и легкие

      Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Легкие наушники

      Прочные и легкие

      Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

      Прочные и легкие

      Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Легкие наушники

      Прочные и легкие

      Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

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        Легкие наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Прочные и легкие

        Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

        Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

        30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

        Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

        Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          открытый
          Тип магнита
          Ферритовый
          Звуковая катушка
          медь
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Диапазон частот
          18 — 20 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          96  дБ
          Диаметр излучателя
          30  мм
          Тип
          Динамический

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  мм
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          медь

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          1,4047  кг
          высота
          24,8  см
          Длина
          34,5  см
          Вес нетто
          0,39  кг
          Вес упаковки
          1,0147  кг
          ширина
          21  см
          EAN
          87 12581 49796 5
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Размеры упаковки

          Глубина
          5,5  см
          Вес брутто
          0,1681  кг
          высота
          22  см
          Вес нетто
          0,065  кг
          Вес упаковки
          0,1031  кг
          ширина
          19,5  см
          EAN
          87 12581 49793 4
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 58657 7
          Вес брутто
          25  кг
          высота
          2000  см
          Длина
          10  см
          Вес нетто
          3,120  кг
          Количество потребительских упаковок
          48
          Вес упаковки
          21,880  кг
          ширина
          10  см

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